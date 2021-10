Ptačí mléko: vynikající sladkůstka našich babiček, na kterou jsme už zapomněli

Sladká tečka, která má mnoho podob. Lidé ji připravují jako nápoj, cukrovinku nebo zákusek. To je ptačí mléko. Svým pojmenováním vás sice může polekat, jakmile ho však ochutnáte, budete nadšeni. Jak si připravit ptačí mléko?

Neexistuje asi žádný jiný název, který by označoval tolik rozdílných receptů. Dalo by se konstatovat, že co kultura, to svůj originální dezert. Obecně se ale uvádí, že cukrovinku začala vyrábět v roce 1936 varšavská firma E. Wedel. Ta má v zemích Evropské unie zaregistrováno „ptačí mléko" jako ochrannou známku. Polská verze vypadala jako marshmallow opatřený čokoládovou polevou.

Uvádí se, že cukrovinku začala vyrábět v roce 1936 varšavská firma E. Wedel. Zdroj: OlgaChi/Shutterstock

Ptačí mléko z Československa

Možná si pamatujete, jak jste na návštěvě jako děti dostali skleničku naplněnou pudingem s bílou pěnou. Tak vypadal dezert s názvem ptačí mléko v zemích bývalého Sovětského svazu. A i u nás se stal velice populární. Byl levný, skládal se z ingrediencí, které měla každá hospodyňka doma, a byl rychle hotový. Je to tedy ideální sladkost, kterou si můžete dopřát i dnes, když vás takzvaně honí mlsná.

Ptačí mléko do skleničky

Na 4 porce budete potřebovat 800 ml mléka, 3 ks bílku, 40 g cukru, půl čajové lžičky skořice a 1 balení vanilkového pudingu. Nejprve vyšlehejte bílky s 10 g cukru. Zlehka do nich vmíchejte skořici. 500 ml mléka přiveďte k varu. Z bílkové pěny vykrajujte lžičkou nočky, vložte je do vařícího mléka, několikrát je obraťte a vyndejte do studené nádoby. Puding rozmíchejte ve 300 ml mléka, přidejte 40 g cukru a směs nalijte do hrnce, v němž se vařily nočky. Puding by měl být řídký. Vařte ho dle návodu na obalu. Poté ho nalijte do misek, hrníčků nebo skleniček a ozdobte připravenými nočky.

Rychlý dort 'Ptačí mléko'. Zdroj: clubclose/Shutterstock

Rychlý dort "Ptačí mléko"

Pokud vás neláká retro recept, zkuste si vyrobit na první pohled modernější dezert. Na korpus budete potřebovat 125 g mouky, 50 g kakaa, 1 čajovou lžičku kypřícího prášku, 125 g cukru, 3 ks vejce a 30 g rozpuštěného másla. Na náplň 5 ks vaječných bílků, 300 g moučkového cukru a 10 g želatiny v prášku rozpuštěné ve 100 ml vody. Na čokoládovou polevu 70 g másla a 100 g 50% čokolády. Nejprve si upečte korpus. Vejce s cukrem rozmíchejte do hladka a přidejte k nim mouku, kakao a kypřící prášek. Metličkou ingredience spojte, aby se netvořily hrudky. Přidejte rozpuštěné máslo a opět promíchejte. Těsto přesuňte do pečicí formy a pečte 20 minut na 180 °C. Vaječné bílky ušlehejte s moučkovým cukrem do pěny a přidejte želatinu. Směs nalijte na korpus a dejte ji na 3-4 hodiny ztuhnout do lednice. Čokoládu s máslem rozpusťte v mikrovlnce nebo vodní lázni. Polevu nalijte na dort a nechte 30 minut vychladnout.

Zdroj: www.prozeny.cz, www.youtube.com, www.makova-panenka.cz