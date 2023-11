Neznáte ptačí mléko neboli mlíčko? Tento dezert se z české kuchyně, ale také z pultů zcela vytratil a skutečně jen výjimečně se u nás drobná sladkost připravují po vzoru bábinek. Na „ptasie mlieczko" ale určitě narazíte u našich severních sousedů, pro které je tradiční cukrovinkou.

Co je ptačí mléko?

Ač náš mlsný jazýček mnohá polská cukrátka a bonbony nijak neuchvátí, šíleně sladké fondánové bonbony Krówki a jemná pěna různých chutí v čokoládové polevě čili ptačí mlíčko patří k dobrotám, které rozhodně stojí zato ochutnat. Koupíte je v každé polské samoobsluze v typické čtveraté krabici a uvnitř najdete drobné hranolky polité čokoládou ve dvou vrstvách proložených hedvábným papírem.

Tyto delikátní bonbony vám jistě učarují a v žádném případě nejde o marshmallow v čokoládě, jak se někde uvádí! Chcete-li, můžete na způsob ptačího mlíčka připravit také dort. Jistě s ním okouzlíte návštěvu i celou rodinu.

Protože nejde o klasický dort, ale dort, který se inspiroval drobnou sladkostí, najdete jistě několik vrůzných receptů. Jeden takový nabízí také autorka příspěvku na YouTube kanálu Smakuj z Maszą.

Zdroj: Youtube

Recept na dort ptačí mléko s čokoládovým korpusem

Podobný recept, ale s čokoládovým korpusem může vypadat třeba takto: Na korpus budete potřebovat 125 g mouky, 50 g kakaa, 1 lžičku kypřicího prášku, 125 g cukru, 3 vejce a 30 g másla. Vejce a cukr vyšlehejte do pěny a vmíchejte mouku prosátou s kakaem a kypřicím práškem. Jako poslední vmíchejte rozpuštěné máslo. Vypracujte hladké těsto a dejte je upéci ve vymazané nebo pečicím papírem vyložené dortové formě.

Korpus pečeme na 180 °C zhruba 15 až 20 minut. Po upečení korpus nechejte vychladnout, uvolněte jej z formy a formu očistěte, abyste ji připravili na tvorbu dortu.

Náplň čili jemná pěnová vrstva totiž po šlehání nedrží tvar, a proto je nutné položit obruč dortové formy na tác nebo talíř a na dno vložit korpus. Po přidání náplně bude třeba celý dort přemístit do lednice. Zvolte proto adekvátní velikost talíře nebo podnosu, na kterém budete s dortem pracovat.

close info Profimedia zoom_in Ptačí mlíčko jako dort či zákusek můžete samozřejmě také ozdobit. K čokoládové i vanilkové náplni se hodí banány, ale také velké hoblinky čokolády.

Náplň dortu, poleva a různé varianty

Jak postupovat dál? Další vrstvou je karamelová omáčka, případně karamelový sirup, který můžete kopit už hotový. Asi 30 g omáčky pomaže upečený korpus a pokračujte vyšleháním pěny. Nutno dodat, že karamelová omáčka dort významně vylepší, ale není nutná.

Na přípravu náplně budete potřebovat 5 bílků a 300 g moučkového cukru, které je společně šlehat až skoro do sněhu, nicméně, než by mohla hmota zhoustnout budete do ní po stupě přidávat 10 g želatiny rozpuštěné v 1 dcl vody. Hmota bude velmi bílá, hustá, ale tekutá. Zalijte jí korpus a dejte do lednice, aby dort ztuhnul.

Nebylo by to však ptačí mléko, kdyby nebyl dort politý čokoládou. Do mikrovlny proto dejte asi na minutu nebo dvě 70 g másla se 100 g hořké 50% čokolády a nechejte ingredience rozpustit. Rozmíchejte rozpuštěné máslo s čokoládou a vychlazený dort celý pokryjte čokoládovou polevou. Pracujte svižně a připravte si širokou špachtli nebo dlouhý nůž, kterým budete moci tuhnoucí čokoládu roztáhnout po celém povrchu dortu.

Nutno dodat, že ani tento moučník není jediný a dortů ala ptačí mléko je celá řada. Tenký korpus může být jak vanilkový, tak čokoládový a také náplň může být ochucená. Ptačí mlíčko bývá vanilkové, čokoládové, karamelové i jahodové příchutě.

Zdroje: polishfoodies.com, aniagotuje.pl