Ptačí mléko je nejlepší horké! Slaďoučká pochoutka babiček nejen na Vánoce

Lahodný vanilkový krém a nadýchané nočky. To je rychlý dezert s tajemným názvem ptačí mléko. Po pádu komunismu se na něj trochu zapomnělo, dnes však opět zažívá velkou popularitu. Připravte si i vy ptačí mléko.

Ptačí mléko má mnoho podob. Lidé po celém světě pod stejným názvem vyrábějí zákusek, cukrovinku nebo krémový nápoj. Právě poslední zmiňovaný byl nejpopulárnějších v zemích bývalého SSSR. Teplá sladkost se skládá z levných a běžně dostupných surovin, které má každá hospodyňka doma. Nečekaná návštěva vás tedy už nikdy nepřekvapí.

Rychlý dort 'Ptačí mléko'. Zdroj: clubclose/Shutterstock

Ptačí mléko

O tom, proč se tato pochutina jmenuje ptačí mléko, se stále vedou spory. Nejpravděpodobněji však toto pojmenování vzniklo díky tomu, že v různých příbězích symbolizuje mléko od ptáků něco žádoucího, nedosažitelného a dokonalého. Existuje také starověká legenda, v níž ptáci v Rajské zahradě krmili svá mláďata mlékem. Pokud by toto mléko člověk ochutnal, stal by se odolným vůči jakékoli zbrani a neduhům. Tento sladký dezert sice asi nevyléčí rýmu nebo nachlazení, rozhodně vám však zlepší náladu.

Ptačí mléko - recept

Ptačí mléko je skvělým dezertem také v období Vánoc. Voní po vanilce a lehce zahřeje. Nejdřív si připravte sněhové bochánky. Na 5 porcí budete potřebovat 500 ml mléka, 2 bílky, 80 g cukru krupice a 1 vanilkový cukr. Vajíčka rozklepněte a rozdělte zvlášť bílky a žloutky. K bílkům přisypejte cukry a vyšlehejte je do tuhého sněhu. Mléko nalijte do hrnce a přiveďte k varu. Vidličkou odstraňte škraloup. Polévkovou lžící vykrajujte sněhové bochánky a sklepněte je do mléka. Vidličkou je lehce oddělejte, aby se neslepily a vařte 2-3 minuty. Uvařené nočky opatrně vyndejte na talíř. Poté si připravte krém, který by měl být řídký tak, jako se používá na dukátové buchtičky.

Krém na ptačí mléko

Na lahodný vanilkový krém budete potřebovat 700 ml mléka, 100 g krystalového cukru, 3 ks žloutků, 1 ks vanilkového pudinku a 1 pytlík vanilkového cukru. Do hrnce nalijte 600 ml mléka a přidejte k němu 80 g cukru. Ve větší misce smíchejte zbytek mléka, 20 g cukru, žloutky, vanilkový puding a vanilkový cukr. Směs poté přidejte do teplého mléka. Míchejte tak dlouho, dokud se nevytvoří hustý krém.

Vánoční dezert

Krém rozdělte do misek a ozdobte ho sněhovými obláčky. Ptačí mléko můžete dochutit skořicí, kakaem nebo rozpuštěnou čokoládou. Podávejte nejlépe teplé.

