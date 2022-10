Ptačí mléko: Geniálně jednoduchá retro laskomina našich babiček

Kdo ještě nikdy neslyšel o ptačím mléku, tomu pravděpodobně připadá název tohoto dezertu přinejmenším podivný. Navzdory tomu se ale pod jeho pojmenováním skrývá delikátní lahůdka, kterou často připravovaly už naše babičky a prababičky. Dnes je ale takřka zapomenuta. A to je velká škoda.

Pod záplavou nejrůznějších moderních dezertů se zcela zapomíná na osvědčené lahůdky, které v dobách socialismu nesměly chybět na slavnostních tabulích napříč celým Československem. A jedním takovým zákuskem je i ptačí mléko – neuvěřitelně snadná dobrota z pudinku a vaječných bílků. Už jste ji ochutnali?

Kde se vzalo ptačí mléko

Pro mladší generace může znít název tohoto dezertu poněkud děsivě, případné obavy jsou ale naprosto zbytečné. Ptačí mléko se začalo v československých domácnostech připravovat v dobách socialismu, a dokonce byl recept na jeho výrobu součástí mnoha známých kuchařek. Odkud je ale pojmenování tohoto zákusku odvozeno, není úplně jasné. Jednou z možných variant je, že zkrátka uvařené bílkové kopečky v misce společně s pudinkem a posypané kakaem mohou s přivřenýma očima připomínat ptačí vejce v hnízdě. Jak to ale bylo doopravdy, pravděpodobně nikdo netuší.

Ptačí mléko ale nebylo populární jen v ČSSR, ale i například v Německu, Chorvatsku anebo v západní Evropě. Tam se mu ale říkalo „plovoucí ostrovy”. Recept na jeho přípravu je nesmírně snadný a výsledek rozhodně okouzlující. Za zkoušku tedy ptačí mléko rozhodně stojí.

Ptačí mléko je hotové raz dva

Recept na ptačí mléko vyžaduje jen několik málo surovin. Začněte tím, že si do hrnce nalijete 1/2 litru mléka a necháte jej na sporáku zahřívat. Než se dostane k bodu varu, rozklepněte si dvě vejce a oddělte bílky od žloutků. Z bílků, 80 gramů krupicového cukru a jednoho sáčku vanilkového cukru vyšlehejte tuhý sladký sníh a s pomocí lžíce z něj tvarujte malé nohy, které pokládejte na hladinu horkého mléka. Bílkové noky vařte postupně, stačí, když do hrnce dáte jen pár kusů, aby se zbytečně v hrnci nemačkaly a neměly tendence se slepovat.

Noky vařte zhruba 2 až 3 minuty a poté je otočte, aby se uvařily i z druhé strany. Jakmile jsou hotové, vyndejte je děrovanou naběračkou z mléka a dejte je na chvíli stranou.

Pudink i žloutkový krém

Poslední krok se pak v receptech často liší. Zatímco někteří do horkého mléka, které zůstalo po vaření bílkových noků, přidávají klasický pudinkový prášek a uvaří řidší pudink, v dobových kuchařkách se nevaří pudink, nýbrž žloutkový krém. To ostatně dává větší smysl i díky tomu, že nemusíte řešit, co provedete se žloutky, jež vám zbyly. Pokud se tedy rozhodnete raději pro žloutkový krém, rozmíchejte žloutky společně s asi 80 gramy moučkového cukru v troše studeného mléka a za stálého míchání tuto směs vlijte do horkého mléka, které se vaří na plotně. Vařte do doby, než vznikne hustější krém.

Krém či pudink následně nalijte do menších misek a do každé z nich položte zhruba 3 sladké bílkové nočky. Nakonec ptačí mléko ozdobte podle své chuti. Můžete jej posypat například kakaem, skořicí, kokosem anebo do něj přidejte pár rozinek. Dejte vychladit a můžete podávat.

TIP: Pokud budete ptačí mléko servírovat jen dospělým, můžete do krému či pudinku přidat i pár lžic rumu.