Nadýchané pudinkové mraky: Dokonalý socialistický retro recept našich babiček

Vzpomínáte na lahodné moučníky našich babiček? Pudinkové mraky jsou jedním z dezertů, který se připravoval pro sváteční okamžiky. Připomeňte si jeho chuť i dnes. Základem je odpalované těsto, které vás může sice od přípravy odradit, ale nenechte se mýlit. Je mnohem snadnější, než se o něm tvrdí.

Odpalované těsto není ve světě cukrářů žádnou novinkou, poprvé se objevilo už v 16. století a jak už to tak bývá, o jeho původu se přou dvě cukrářské velmoci, a to Francie s Itálií. V tomto souboji však vyhrávají Italové, kteří na tento způsob přípravy těsta přišli už ve Florencii na dvoře Kateřiny Medicejské. Odtud se pak sláva odpalovaného těsta rozšířila po celém světě a vznikla tak celá řada moučníků a dezertů, jako profiterolky, eklérky, věnečky, větrníky a další.

Éclairs nebo eklérky, u nás se jim podle podlouhlého tvaru říká i banánky. Kromě krému se ještě potírají polevou. Zdroj: Shutterstock

Troubu neotevírejte

Samotné odpalované těsto má vlastně zcela nevýraznou chuť, proto tvoří základ moučníku, doplňuje se pak nejrůznějšími sladkými krémy, polevami či ovocem. A ještě než se pustíte do pečení, máme pro vás jednu důležitou radu. Poté, co vložíte korpusy z odpalovaného těsto do trouby, tak ji za žádnou cenu během pečení neotevírejte. Prvních asi 20 minut pečení je totiž nejdůležitějších, protože voda, která je uzavřená ve hmotě, zvětšuje objem a zajišťuje nakypření připravovaných korpusů. Pára, která se v troubě tvoří, se vypouští až poté, co nabydou na objemu, a to je právě těch zásadních 20 minut.

Profiterolky mají kulatý tvar a plní se nadýchaným krémem. Zdroj: Profimedia

Pudinkové mraky

Suroviny:

Na těsto:

250 ml vody

150 g tuku

sůl

150 g hladké mouly

6 vajec

máslo na vymazání

tmavá čokoládová poleva na ozdobu

Na krém:

500 ml mléka

2 sáčky pudinkového prášku s vanilkovou příchutí

1 sáček vanilkového cukru

100 g moučkového cukru

250 g másla

2 lžíce rumu

Těsto se musí oddělovat ode dna kastrůlku nebo hrnce. Zdroj: Shutterstock

Postup:

V kastrůlku svařte vodu s tukem a solí, poté stáhněte plamen na nejnižší stupeň a přidejte mouku. Vařečkou vše smíchejte, aby se nevytvořily hrudky a těsto pak stále míchejte ode dna - odpalujte, dokud se nevytvoří kompaktní bochánek, který se odděluje ode dna kastrůlku. Těsto pak přendejte do misky a za častého míchání jej nechte mírně vychladnout. Ještě do teplého těsta pak po jednom zašlehejte vejce.

Připravte si dva plechy, vymažte je máslem a pokropte vodou. Na každý plech rozetřete polovinu těsta a pečte asi 6 minut v troubě vyhřáté na 200 °C. Následně teplotu snižte na 185 °C a dopékejte asi 10 minut. Troubu během pečení neotvírejte. Upečené korpusy vyndejte z trouby a nechte na plechu vychladnout.

Na krém přiveďte k varu 350 ml mléka, ve zbylých 150 ml mléka rozmíchejte pudinkový prášek a vanilkový cukr a poté směs přilijte do vroucího mléka. Za stálého míchání vařte asi 2 minuty, dokud pudink nezhoustne. Odstavte a míchejte do zkchladnutí pudinku. Poté do něho postupně zašlehejte střídavě cukr a změklé máslo. Na závěr přidejte rum.

Hotový krém rozetřete na jeden vychladlý korpus. Druhý korpus nakrájejte na řezy a vyskládejte je na krém, abyste mohli moučník dobře krájet. Vložte ho vychladit do lednice a později ho ozdobte polevou. Podávejte nakrájený na řezy ke kávě či čaji, dezertnímu vínu či likéru.

Zdroje:ceskatelevize.cz, iGurmet.cz