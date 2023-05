Pravý hradecký Pumprnikl k čaji: Upečte ho na neděli, je to fantastická dobrota!

Zatímco pro Pardubický kraj je typický klasický medový perník, ve vedlejším Královéhradeckém kraji je oblíbený pumprnikl. Ten má s perníkem sice spoustu společného, i tak je ale v mnohém jiný. A možná i lepší. Už jste ho jedli?

Pokud přemýšlíte, co sladkého na víkend připravit a máte už dost nejrůznějších buchet, bábovek a koláčů, zkuste si upéct typický hradecký pumprnikl. Jde o moučník, který voní po koření, má krásnou karamelovou barvu a doslova se rozplývá na jazyku. Svou chutí připomíná klasický perník. Přesto k němu má ale docela daleko.

Kde se vzal pumprnikl?

Pumprnikl se začal poprvé péct na Vysocku v Královéhradeckém kraji v polovině 19. století. Jeho název je pravděpodobně odvozen od německého slova pumpernickel, které označuje poměrně těžký tmavý chléb z černé mouky.

Český pumprnikl má rovněž tmavší barvu, je ale slaďoučký a voní po koření, jako je hřebíček nebo zázvor. Někdy se do něj přidává i med. I proto je ostatně považován za druh perníku. Dříve jej hodně připravovaly naše babičky, postupem času se na něj ale tak trochu pozapomnělo. Je proto třeba jeho tradici oprášit.

Recept na pumprnikl

Příprava pumprniklu není nijak složitá, na druhou stranu je ale poněkud náročná časově. Těsto totiž musí před pečením jistou dobu odpočívat. Výsledek ale rozhodně stojí za to.

Na pumprnikl budete potřebovat 1/2 kilogramu krystalového cukru. Cukr nasypte do rendlíku se silnějším dnem a na středním plameni ho nechte rozpustit. Nad plamenem ho pak míchejte do doby, dokud nezhnědne. Právě to dodá moučníku krásnou barvu. Dejte však pozor na to, abyste cukr nespálili. Pumprnikl by byl hořký.

Až cukr zchladne, smíchejte jej se 600 gramy hladké mouky a vypracujte těsto. To následně nechte alespoň 12 hodin odpočívat. Do těsta vpracujte 3 celá vejce a také koření – 1/2 lžičky sušeného zázvoru, 6 gramů mletého hřebíčku a 30 gramů mleté skořice.

Důležitou složkou pumprniklu je rovněž 25 gramů kandované citronové kůry a také zhruba 125 gramů namletých mandlí. Nesmí chybět ani 15 gramů prášku do pečiva, aby byl pumprnikl krásně nadýchaný. Jakmile je těsto hotové, rozválejte jej do tvaru obdélníku a položte ho na moukou posypaný plech. Dejte pumprnikl péct do trouby vyhřáté na 200 stupňů Celsia zhruba na 15 minut.

Jak servírovat

Po upečení pumprnikl ihned nakrájejte na kostky, anebo z něj vykrájejte kolečka. Následně jej můžete potřít například marmeládou, anebo rozpuštěnou čokoládou a posypat nasekanými ořechy. Případně můžete kousky slepovat k sobě. Ať už se ale rozhodnete pro jakoukoliv variantu, výsledek bude fantastický.

