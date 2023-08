Pusinkový dort: Takhle ho chystají anglické hospodyňky. Rozplývá se na jazyku

Kdo by odolal sladkým pečeným pusinkám, které se jen rozplývají na jazyku? A co teprve ve chvíli, kdy z nich vznikne celý lahodný dort, připravený ke slavnostnímu pohoštění rodiny i vzácné návštěvy! Jeho příprava není tak složitá, jak bychom se mohli obávat.

Zdá se vám, že příprava takového pusinkového dortu musí zabrat celý den? Tak to rozhodně není vůbec pravda. Naopak jde o poměrně rychlou záležitost, kterou zvládneme třeba v době, kdy se na plotně vaří ta nejlepší omáčka, kterou rodina prostě miluje. Pusinkový dort bude potřebovat přibližně patnáct minut naší práce a přibližně padesátiminutový pobyt v troubě. Nic víc, nic míň.

Podrobný a názorný postup přípravy můžete vidět zde ve videu:

Trochu zkušeností se vyplatí

Pravdou je, že pečení pusinek – a to i v této velikosti – vyžaduje určitou dávku zkušeností. Jde o to, aby se korpus pekl pomalu a rovnoměrně až do jemně zlatavé barvy na povrchu. Jedině tak se podaří potřebné kouzlo, kdy docílíme křupavé krusty, pod níž zůstane hmota jemná jako obláček. A právě o to tady jde.

Hlavně vajíčka...

Zatímco pečení bude vyžadovat trochu opatrnosti, příprava těsta není nijak složitá. Základem bude sníh ze šesti bílků, dále budeme potřebovat 1,5 šálku (asi 350 ml) šlehačky ke šlehání, 2 hrnky moučkového cukru, špetku soli a po čajové lžičce jablečného octa a vanilkového extraktu. To je všechno a můžeme se pustit do přípravy.

Základem všeho je kvalitní sníh

Důležité je, abychom si vajíčka vyndali včas z ledničky. Proč? Protože bílky, které mají pokojovou teplotu, mnohem snáze vytvoří pro tyto účely tolik potřebný opravdu tuhý a kvalitní sníh. Ten připravíme ušleháním všech šesti bílků s přidáním vanilky, octa a špetky soli.

Použijeme samozřejmě elektrický šlehač. Jakmile je sníh dostatečně tuhý (po vypnutí mixéru se jeho tvar na povrchu nemění a zůstávají na něm vidět struktury po míchání), postupně do něj zašleháme připravený cukr. Jakmile se úplně rozpustí, máme hotovo a přichází čas těsto přelít a rozetřít do připravené, pečicím papírem vyložené a pro jistotu také vymazané dortové formy.

Pomalu, ale jistě

Pusinkový dort vyžaduje při pečení nižší teplotu než běžný moučný korpus, proto naplněnou formu vložíme do trouby, předehřáté na 150 °C a pro jistotu ještě budeme v průběhu pečení přes sklo kontrolovat, zda povrch dortu příliš brzy nehnědne. Jakmile je přibližně po 50 až 60 minutách krusta jemně zlatavá, je načase upečený základ vynikající pochoutky vyndat z trouby a nechat postupně zcela vychladnout.

Ozdobit a podávat

V mezičase si vyšleháme připravenou smetanu do tuhé konzistence, množství, uvedené v receptu můžeme dodržet, ale pokud si přejeme přece jen větší vrstvu, nic nebrání ve využití třeba i dvojnásobné dávky. Po vychladnutí korpusu jen opatrně ozdobíme připravenou šlehačkou a také sezónním ovocem. To bychom měli volit vždy čerstvé, použití kompotovaného nebo jinak upravovaného ovoce je sice také možné, ale musíme vždy dbát na to, aby se na dort nedostala zbytečná tekutina, která by naši práci rychle zničila. A teď už nezbývá nic jiného než popřát všem u stolu dobrou chuť.

