Pusinkový koláč s rybízem: Fantastická dobrota z Francie za pár korun

Rybízový koláč je třeba pořádně osladit, jinak totiž bývá až nepříjemně kyselý. Namísto drobenky ale zkuste příště použít sladký sníh. Takové koláče jsou ve Francii nesmírně populární. A není se čemu divit. Chutnají totiž božsky.

Sezóna rybízu pomalu vrcholí - je třeba začít úrodu zpracovávat. Mnozí každoročně připravují hlavně rybízovou marmeládu, která je dostatečně sladká na to, aby utlumila přirozenou kyselost rybízu. Zato takové rybízové koláče zas tolik populární nejsou. Často totiž bývají dost kyselé. Vždy je proto třeba je dostatečně přisladit drobenkou anebo například sněhovými pusinkami.

Rybízový koláč se sněhovou krustou je božský. Zdroj: Shutterstock

Sněhové pusinky

Křehoučké sněhové pusinky, které se rozplývají na jazyku, miluje zkrátka každý. Věděli jste ale, že jsou dokonalé nejen samy o sobě, ale i jako součást koláčů a buchet? Na nich skvěle nahradí klasickou drobenku a třeba takový rybízový koláč díky nim získá úplně jiný rozměr.

Samotná příprava pak není vůbec složitá. Jednoduše vyšlehejte sladký sníh z krupicového cukru a bílků a s pomocí cukrářského sáčku jej nastříkejte na koláč. Pečením pusinky krásně zezlátnou a z vašeho koláče udělají dílo jako z pravé francouzské cukrárny, kterým zapůsobíte na všechny u stolu.

Sladký sníh nemusíte na koláč jen stříkat přes cukrářský sáček. Práci si můžete podstatně usnadnit i tím, že sníh jen na koláč rozetřete. Celý postup najdete ve videu:

Rybízový koláč s pusinkami

Základem koláče je linecké těsto. Na to smíchejte 210 gramů hladké mouky, 140 gramů másla, 70 gramů moučkového cukru, 2 žloutky a 1 sáček vanilkového cukru. Ze všech ingrediencí vypracujte pevné těsto, to zabalte do potravinářské fólie a nechte ho odpočívat v chladničce alespoň 2 hodiny.

Těsto pak rozválejte a vystelte jím vymazanou formu na koláč. Na několika místech těsto propíchněte vidličkou, zakryjte ho pečicím papírem a nasypte do něj asi 3 hrsti fazolí. Pak dejte těsto péct do trouby vyhřáté na 200 stupňů na 15 minut. Díky fazolím se nebude těsto nafukovat. Až se korpus upeče, nechte ho zcela vychladnout.

Namísto pusinek můžete sníh na koláč jen rozetřít. Zdroj: Shutterstock

Náplň do koláče

Náplň očistěte a zbavte stopek 400 gramů rybízu. Ze 4 bílků a 150 gramů moučkového cukru vyšlehejte tuhý sladký sníh a rozdělte ho na polovinu. Rybíz pak smíchejte s jednou polovinou sladkého sněhu a náplň nalijte na korpus do formy.

Zbývající polovinu sněhu nastříkejte úhledně s pomocí cukrářského sáčku na koláč do tvaru pusinek a dejte ho péct do trouby vyhřáté na 100 stupňů Celsia. Koláč pečte zhruba jednu hodinu. Na konci pečení by měly být pusinky krásně růžové. A je hotovo. Pusinkový koláč s rybízem chutná božsky hlavně teplý, dobře si ho ale vychutnáte i zastudena.