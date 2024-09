Slyšeli jste o zavařování rajčat? Nebo snad zavařujete běžně a máte zkušeností na rozdávání? K zavařování se některé odrůdy rajčat hodí víc než jiné. Jsou to nejen ty, které obsahují málo vody a jsou spíš dužnaté, ale také jde o varianty, kterým zavařování ohromně svědčí a jsou pak ještě chutnější.

Zavařování rajčat není jen tak!

Zavařujte rajčata? Jistěže, plechovku rajčat si může koupit kdykoli v supermarketu, ale každý pěstitel vám poví, že ta jeho rajčata jsou docela jiná a lepší. Proč tedy rajčata nezavařit?

Pokud pěstujete a zavařujete už léta, možná jste si všimli, že ve výsledcích zavařování mohou být docela znatelné rozdíly, a ne vždy to dopadne tak, jak jste si představovali. Ona totiž některá rajčata se hodí právně na zavařování lépe než jiná. A právě o tom si teď něco povíme.

Ještě před tím se ale můžete podívat na to, jak paní Michaela zavařuje rajčata. Nabízí vám dokonce 3 různé recepty v tomto svém příspěvku na YouTube kanálu Bylinkový ráj Michaela.

Zdroj: Youtube

K zavařování se hodí rajčata italského typu

Které druhy se tedy k zavařování nejlépe hodí aneb co vysadit příští rok, pokud vám právě zavařování rajčat učarovalo? Mezi nejlepší druhy podle zkušených a ostřílených pěstitelů a kulinářů patří tyto odrůdy.

Roma je varianta keříkových rajčat oblíbená pro svoji hutnou dužninu s malým obsahem šťáv. Plody jsou červené a mají sladkou intenzivní chuť, která se zavařením ještě vypíchne. Hodí se jak na zavaření celých rajčat, tak výrobu protlaku a podobně. Drobnější plody rajčat Roma jsou oblíbené především v Itálii.

San Marzano je tyčková odrůda, která také pochází z Itálie. Plody jsou středně velké, protáhlé a spíš sladší s malým obsahem kyselinek. Jsou to rajčata pevnější, a proto se hodí na sušení či zavaření.

Excelentní jsou i zavařené americké odrůdy rajčat

Nejen italská rajčata se hodí zavařit. Brandywine je odrůda vypěstovaná ve Spojených státech. Je to rajče tyčkové, které může dorůst až do výšky dvou metrů, a proto se spíš hodí do skleníku nebo k dobré opoře ven. Plody jsou velké a bachraté s pevnou dužninou a mírně nakyslou chutí, barvu mají červenou až žlutou. Do čtvrtlitrových skleniček se v celku spíš nevejdou, k zavaření je proto třeba větších sklenic. Nicméně je to odrůda velmi chutná, které zavaření navíc ještě přispívá na intenzitě.

Polis Linguisa je rajče neobvyklého tvaru. Plody jsou podlouhlé a nestejnoměrné, také tyto mají málo šťáv, a proto se k zavařování hodí. Tato rajčata se dostala do Spojených států s polskými přistěhovalci a stala se velmi oblíbenou odrůdou. Jsou to rajčata masitá, sladká a jasně červená.

Pokud byste se rozhodli pro přípravu vlastních omáček a protlaků, za zkoušku stojí varianta Ace 55, která produkuje velmi velká a kulatá rajčata s masitými stěnami. Stejně oblíbená je i odrůda Rutgers s rajčaty střední velikosti, která jsou červená až rudá, plody mají víceméně stejnou velikost a jsou lahodné čerstvé i zavařené.

Zdroje: uaex.uada.edu, veselebydleni.cz, bhg.com