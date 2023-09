Rajčata na zimu: Bleskovka bez vaření nálevu a bez zavařování

Zásoby domácí zeleniny se v zimě hodí. I to je důvod, proč většina lidí tráví léto u sporáku a zavařuje o sto šest. Jak ale uchovat rajčatovou úrodu bez zavařování? Jde to, a my vám poradíme jak.

Hledáte způsob, jakým uchovat rajčata a nestrávit při tom několik hodin u sporáku? Máme pro vás skvělý návod, jak si dopřát rajčata z vlastní zahrady i v zimě. Bez kyselého nálevu a zavařování. Pojďte se podívat. Jeden z dobrých postupů najdete na YouTube ve videu z kanálu Saida vaří dobroty: Rajčatové varianty Část úrody můžete samozřejmě klasicky zavařit, stejně jako si můžete připravit nejrůznější rajčatové varianty do sklenic. Krájená rajčata, rajčatový protlak nebo rajčatovou passatu. Všechny tyto dobroty využijete v zimě při přípravě pokrmů a budete tak mít vitamíny hezky po ruce. Navíc nebudete muset utrácet za plechovky rajčat, když je budete potřebovat při přípravě rychlých těstovin, nebo dokonalého základu na domácí pizzu. Zkuste to jinak Rajčata můžete uchovat i bez klasického zavařovacího procesu. Postup je velmi jednoduchý a hlavně rychlý. Připravte si rajčatovou směs se zeleninou. Potřebovat budete cibuli nakrájenou na kolečka. Papriky zbavte semínek a nakrájejte je na proužky. Hodit se vám bude i několik stroužků česneku a čerstvý kopr. Zeleninu, kterou budete dávat k rajčatům, můžete ve své podstatě měnit a kombinovat dle libosti. Zkusit můžete i cuketu a mrkev. Důležité je se jen držet zásady, že zelenina musí být perfektně omytá a bez jakýchkoliv vad či kazu. Vyzkoušet můžete s rajčaty opravdu různé kombinace zeleniny. Zdroj: Pixabay Naplňte sklenice Perfektně čisté musí být i sklenice s víčky. Sterilizujte je osvědčeným způsobem. Metody jsou různé. Skoro bez práce je sterilizace v troubě, někdo si oblíbil myčku na nádobí, jiní zase používají mikrovlnnou troubu. Čisté sklenice naplňte připravenou nakrájenou zeleninou, koprem a přidejte rajčata. Plody musí být opět dobře omyté, zdravé a vyzrálé. Do každé sklenice můžete přidat ještě bobkový list a nové koření. Nezapomeňte je naplnit až po okraj a mezery vyplnit ostatní nakrájenou zeleninou. V rychlovarné konvici přiveďte k varu vodu a každý obsah sklenice zalijte. Ihned zavíčkujte a nechte vychladnout. Nemusíte se nutně pouštět do klasického zavařování. Svůj účel splní i vroucí voda. Zdroj: YouTube Vroucí lázeň Jakmile sklenice vychladnou, otevřete je a vodu vylijte. Rajčata ochuťte cukrem, solí a octem a opět je zalijte připravenou vroucí vodou přímo z konvice. Dobře je zavíčkujte a už jen nechte vychladnout na příhodném místě. Pokud budete rajská jablíčka dávat do litrových sklenic, počítejte na jednu sklenici zhruba jednu lžíci cukru, půl lžíce soli a zhruba půl decilitru octa.