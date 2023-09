Rajčata v zimě nekupuju. Teta ze Slovácka mi prozradila úžasný recept

Máte přebytek rajčat ze zahrádky? Využijte toho a uchovejte si je na zimu. Existuje mnoho receptů, jak je zavařit a zpracovat, abyste se z nich těšili i v zimě. Tady jsou tři nejlepší způsoby.

Čerstvě utržená rajčata jsou slast. Dodají pokrmům šťávu, barvu i originální chuť. Bohužel tyhle plody zase tolik nevydrží. A i když se snažíte je skladovat v chladu, za pár dnů začnou měknout a ztrácet svou pevnost. „To už je pak nejlepší z nich udělat omáčku, polévku nebo kečup,“ uvažuje nahlas pěstitel rajských jablíček Jaromír ze Slovácka. Letos si ve skleníku vypěstoval pořádnou úrodu a popravdě, neví, co s ní.

Na videu z YouTube, kanál Bylinková ráj Michaela najdete tipy, jak uchovat rajčata na zimu:

Rajčatový základ

Řešením pro Jaromíra, ale také pro ostatní šťastlivce, kterým zahrada dala ke konci sezóny pořádnou výslužku rajčat, jsou tradiční recepty ze Slovácka. V tomhle úrodném kraji se používají už desetiletí a s velkým úspěchem. My vám přinášíme pár z nich. Mezi evergreen patří sterilovaná rajčata ve vlastní šťávě. Jak si je připravíte? Rajčata nakrájejte na kousky, zasypte solí a zlehka přimíchejte.

Nechte je dvacet minut odstát, aby pustily šťávu. Směs následně nadávkujte do zavařovacích sklenic. Nezapomeňte otřít hrdlo, aby se do zavařeniny nedostala žádná nečistota a pak nakonec sklenici zavíčkujte.Takto připravené rajčatové zavařeniny vložte do hrnce s vodou a nechte deset minut povařit. Hotové rajčatové kompoty otřete, otočte dnem vzhůru a nechte vychladnout. Rajčatové zavařeniny můžete použít jako základ pod maso nebo do těstovin.

Rajčata s česnekem a tymiánem

Bylinky a rajčata si rozumí. Obzvlášť pokud jde o středomořský tymián, který zelenině dodá nebývalou chuť a šmrnc. Tenhle recept vám bude celou zimu připomínat sluníčko, léto a prázdniny. Určitě ho vyzkoušejte! Jak na to? Nakrájejte rajčata na půlky. Vyrovnejte je na plech vymazaný olivovým olejem. Zeleninu dejte do trouby a pečte na 180 °C zhruba 40 minut. Máte hotovo? Pak na povrch rajčat dejte rozetřený česnek a nasekaný čerstvý tymián.

Rajčata s česnekem a bylinkami voní po letní dovolené. Zdroj: Profimedia

Uleželé jsou nejlepší

Pak už půlky rajčat přiklopte k sobě a nadávkujte do zavařovacích sklenic. Nakonec každou zavařeninu zalijte olivovým olejem a zavíčkujte. Zavařeninu nechte nějaký ten týden uležet, aby se chuť česneku, rajčat a koření hezky spojila. A pak už můžete uspořádat pořádnou středomořskou oslavu. A klidně i na podzim nebo v zimě.

Sušená v troubě

Pokud vaše rajčatová zásoba stále trvá, můžete si jí usušit. Jak? Nařežte rajčata na půlky. Vyrovnejte je na plech, který jste potřeli olivovým olejem. Zeleninu okořeňte sušenou bazalkou, rozmarýnem a solí. Pak už ji jen dejte do vyhřáté trouby na 180 °C a pečte 20 minut.

Po uplynutí času otevřete troubu na 2 minuty. Snižte teplotu trouby na 160 °C a pečte dalších 20 minut. Mezitím si připravte čisté zavařovací sklenice. Na dno dejte trochu česneku a na něj pak rajčatovou směs. Na povrch můžete dát nasekanou bazalku a vše zalít olivovým olejem. Pak už stačí jen zavařovací sklenici uzavřít a těšit se na mlsání.

Račata můžete usušit v troubě a pak naložit do oleje. Zdroj: Profimedia

