Máte rajčata a strouhanku? Italské ženy z nich během chvíle připraví večeři

Máte rádi zeleninová jídla? Hledáte způsob, jak zpracovat rajčata a užít si pokrm plný chutí a vůní? Vyzkoušejte plněná pečená rajčata po vzoru italských receptů. Je to rychlá večeře, která vás příjemně překvapí.

Zdroje: ciaoflorentina.com, anitalianinmykitchen.com

Jak Italky vaří z rajčat a strouhanky?

Rychlá večeře jen z několika přísad je variabilní i chutná. Mezi italskými recepty najdete také plněná rajčata, která nemají nic společného s pizzou ani těstovinami. Přesto jde o typicky italský pokrm, který však mohl ujít vaší pozornosti.

Máte-li rajčata, strouhanku, nějaké bylinky a trošku aromatického sýra, který v italské kuchyni nesmí chybět, rozhodně vyzkoušejte i tento velmi prostý recept. Jeho nejjednodušší variantu vám prozradí Gabi v tomto videopříspěvku:

Pečená plněná rajčata s pár ingrediencemi navíc

Připadá vám zmíněný recept až příliš jednoduchý a rádi byste plněným rajčatům dali trochu šmrnc? Rajčata plněná strouhankou můžete také rovnou péci v troubě. Následující recept je na ingredience náročnější, ale zato jde o jídlo plné chutí i vůní.

Začněte tím, že troubu předehřejte na 190 °C.

Omytým 6 rajčatům odřízněte jen malou čepičku, vydlabejte větší část dužniny a vydatně posolte především vnitřek rajčete. Vydlabanou dužninu dejte do misky, rozmačkejte vidličkou a posolte.

Na trošce olivového oleje nechejte prohřát a rozpadnout 2 ančovičky a přidejte 4 propasírované stroužky česneku. Jen několik vteřin nechejte prohřát, aby česnek nezačal příliš tmavnout a přesuňte mimo žár sporáku.

Milujete rajčata? Vyzkoušejte pečená s nádivkou! Zdroj: Shutterstock

V sekáčku připravte náplň z hrsti strouhanky s 5 lžícemi piniových oříšků, 1 lžicí kapar, troškou čerstvé petrželky a malého množství citronové kůry s olejem, ančovičkami a česnekem.

Vzniklou směsí naplňte rajčata zhruba do dvou třetin, na náplň dejte trochu vydlabané dužniny. Pak přikryjte každé rajče odříznutou částí, která bude tvořit čepičku nebo pokličku, aby se obsah nevysušoval. Takto připravené dejte do vyššího pekáčku nebo zapékací misky, kterou jen slabě vymázněte olejem a podlijte troškou bílého vína, pokud vám víno nevyhovuje, pak alespoň malým množstvím vody. Dejte péci do trouby, za 25 minut budou vaše pečená plněná rajčata hotová.

Rajčata můžete podávat jen tak, ale také s pečenými bramborami nebo kouskem čerstvého pečiva.