Co se stane s rajčaty v lednici a proč je tam nikdy nedávat?

Mnoho z nás dělá tu chybu, že dává čerstvá, voňavá a zralá rajčata do lednice s tím, že má pocit, že déle vydrží čerstvá. Není to ale pravda. Proč by se neměla tato zelenina dávat do lednice a co způsobíte tím, že jí tam dáváte?

Také jste byli léta přesvědčeni o tom, že rajčata patří do lednice? Pak jste se šeredně zmýlili. Tato zelenina do chladu nepatří. Lednice ji vlastně v podstatě zničí. Pojďte se s námi podívat, co jejich uskladněním v lednici způsobíte.

Rajčata se mohou po uskladnění v lednici stát mdlými a moučnými. Pokud jsou nedozrálá, je ideální mít je na sluníčku, čímž zčervenají, začnou vonět a bude radost se do nich zakousnout. No a pokud už zralá jsou a vy chcete, aby vám co nejdéle vydržela, tak je dejte do sklepa nebo chladného špajzu.

Rajčata nejsou uzpůsobena k dlouhodobému skladování

Uvědomte si ale, že rajčata nejsou uzpůsobena pro nějaké dlouhodobé skladování. Pokud jich tedy máte hodně a vaše úroda byla letos bohatá, raději je zpracujte. Udělejte domácí kečup, pyré nebo rajčatovou polévku, kterou následně můžete také zamrazit.

Abyste zachovali lahodnou chuť rajčat, teplota jejich skladování by neměla přesáhnout 10 °C. Proto právě v lednici ztrácí svou pověstnou chuť a vůni. Chlad také brání jejich dozrávání.

Nakupujte nebo sklízejte rajčata raději několikrát týdně, než abyste je dávali do lednice. Riskujete totiž jinak, že budou zcela bez chuti.

Rajčata patří do středomořské kuchyně

Proč myslíte, že jsou tak oblíbená v italské, řecké či španělské kuchyni? Je to právě proto, že potřebují pořádnou dávku tepla, které se jim právě v těchto zemích dostává. Také jste přemýšleli, proč vám na dovolené v těchto zemích rajská jablíčka více chutnají? No právě proto, že jim teplo dodává na sladkosti, chuti a šťavnatosti!

Kromě rajčat nedávejte do lednice ani banány nebo třeba jablka. Uvidíte, že si pak konečně na ovoci a zelenině dostatečně pochutnáte. Pokojová teplota totiž donutí fungovat enzymy v nich na maximum.

Rajčatové pyré

Vyzkoušejte recept na snadné rajčatové pyré, které můžete zamrazit a vyndat v zimě na špagety.

Vyzrálá rajčata očistíme, nakrájíme na kousky a v kutru nebo mixéru rozmělníme do pěny. Velkou cibuli oloupeme a rozkrájíme. Rozmixovaná rajčata nalijeme do hrnce, pokud nám vadí semínka, použijeme husté sítko. Přidáme rovněž dohladka rozmixovanou cibuli. Směs osolíme, ochutíme česnekem, citronovou šťávou, tymiánem a zprudka přivedeme k varu.

Rajčatové pyré vaříme za občasného míchání 15 minut a ještě horké pyré plníme do čistých a suchých sklenic, které ihned zavíčkujeme, otočíme dnem nahoru a necháme vychladnout. Výhodnější je, když pyré rozdělíme na porce do plastových krabiček a uložíme do mrazáku.