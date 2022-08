Domácí sušená rajčata v oleji: Lepší než kupovaná, za pár korun a vydrží roky

Letní sezóna je v plném proudu, úroda přibývá. Pěstujete na zahrádce rajčata a máte chuť z nich udělat ještě větší lahůdky? Pak je naložte do oleje a sledujte, jak je všichni budou vychvalovat!

Sušená rajčata vznikla v jižní Itálii, ovšem její milovníci se najdou ve všech koutech světa. Kdysi si chtěli italští rolníci vychutnávat rajčata po celý rok, a tak je začali sušit na horkém slunci. Následně již sušená rajčata zalévali panenským olivovým olejem. Tato pochoutka má mnoho využití. Přidávat se může do nespočtu pokrmů od těstovin přes omáčky až po rýži, maso a ryby.

Jak sušit rajčata?

Rajčata můžete usušit několika způsoby a je jen na vás, jaký si zvolíte.

Na slunci je sušení velmi zdlouhavé, ale díky tomu si udrží rajčata čerstvost mnohem delší dobu. Překrojená rajčata pokládejte slupkou dolů na mřížku a lehce osolte. Nechte sušit asi 10 dní. Dejte pozor na špatné počasí. V takovém případě je musíte vzít dovnitř. Aby vám na rajčata nelétal hmyz, přikryjte je síťkou nebo záclonou.

V sušičce na ovoce a zeleninu je sušení rajčat o něco jednodušší. Na plátky nakrájená rajčata pokládejte slupkou dolů na síta. Lehce osolte a pokapejte olivovým olejem. Pro lepší cirkulaci vzduchu nechte kousky rajčat dál od sebe. Na 60 °C sušte 6 až 8 hodin dle tloušťky kousků. Během procesu přehazujte několikrát síta v patrech mezi sebou, aby se rajčata sušila rovnoměrně.

Sušení rajčat v troubě není těžké, ale trvá dlouho. Zdroj: Shutterstock

V troubě usušíte rajčata levou zadní. Na mřížce či plechu vyloženém pečícím papírem naskládejte kousky rajčat a nechte sušit. Proces sušení můžete urychlit přidáním teploty, ovšem nepřekračujte 80 °C. Poté by se rajčata nesušila, ale pekla!

V mikrovlnce se dá sušit také. Je to taky způsob, ale není až tak spolehlivý. Malá plocha mikrovlnky vám umožní sušit jen malé množství rajčat naráz. Kvůli cirkulaci vzduchu je nejlepší dát rajčata na mřížku uzpůsobenou do mikrovlnky. Poté sušte na druhém stupni z deseti 45 minut. Každých 15 minut rajčata otáčejte, aby se usušila rovnoměrně. Je to velmi rychlý proces, ale může se vám stát, že se rajčata převaří či spálí.

Domácí sušená rajčata v oleji

Na domácí rajčata v oleji budete potřebovat 2 kg rajčat, 300 ml olivového oleje, lžičku octa, trochu soli a po 1 lžičce sušených bylinek (bazalka, oregano, tymián, provensálské koření a česnek). Umytá rajčata nakrájejte na asi 3mm plátky nebo rozřízněte příčně. Kousky rajčat lehce osolte a vložte do trouby předehřáté na 70 °C. Tento proces sušení je velmi dlouhý, potrvá cca 12 hodin.

Rajčata v oleji s bylinkami si snadno připravíte doma za pár korun. Zdroj: shutterstock.com

Usušená rajčata pokapejte lžičkou octa a promíchejte s bylinkami. Olivový olej přiveďte k těsně pod bod varu. Do sklenic vypláchnutých horkou vodou naskládejte usušená rajčata, zhruba do ¾ sklenice. Velmi opatrně nalijte horký olej do připravených sklenic. Sklenice pevně zavřete víčky a jeden den je nechte obrácené dnem vzhůru. Domácí sušená rajčata v oleji skladujte na suchém, chladném a temném místě.

