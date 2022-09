Smíchejte rajčatovou šťávu s mlékem. Vznikne skvělá věc

Přemýšlíte, co vznikne, když smícháte rajčatovou šťávu s mlékem? Pak už nemusíte, prozradíme vám to. Když toto uděláte podle našeho receptu, získáte za pár chvil dokonalý krémový sýr s rajčatovou příchutí. Nejenže bude domácí a vy se tak vyhnete drahým nákupům v supermarketu, ale navíc bude výrazně lahodnější než ten kupovaný.

Pokud jste milovníkem sýrů a chcete si doma připravit lahodný a krémový sýr, pak vyzkoušejte naši jednoduchou variantu s rajčatovou šťávou a bazalkou. Uvidíte, že díky třem ingrediencím, které jsou k přípravě této lahůdky potřeba, potěšíte celou rodinu. Navíc budete přesně vědět, co jíte a z čeho byl váš sýr vyroben, nebudete se tedy muset ničeho bát.

Jak jistě víte, sýry jsou zdrojem vápníku, který naše tělo potřebuje pro správné fungování kostí, proto je nutné abyste je jedli. V dnešní době nejsou sýry levnou záležitostí, když si ho tedy připravíte doma, ušetříte a ještě si pochutnáte mnohem více než na klasickém kupovaném taveňáku.

Tento sýr je navíc velmi zdravý, a to už jen díky tomu, že se do něj přidává rajčatová šťáva, která má přímo zázračné účinky na lidský organismus. Rajčatová šťáva je totiž bohatá na vitamíny B1, B2, B6, C, E a K. Když vypijete 240 ml této šťávy šťávy, pokryjete tím téměř celou doporučovanou denní dávku vitamínu C, ale také 22 % vitamínu A ve formě alfa a beta-karotenoidů. Z minerálních látek pak obsahuje především draslík, železo a zinek.

Bazalka dodá sýru chuť a aroma

No a o bazalce, která se do sýra přidává, nemluvě. Tato bylinka patří i jinam než do italské kuchyně a vaše tělo vám za ni dostatečně poděkuje. Bazalka se dříve dokonce považovala za afrodiziakum, protože prý navozuje dobrou náladu. Také pomáhá při migrénách a závratích. Je skvělým pomocníkem v boji s nespavostí a podporuje správné vylučování žaludečních šťáv a také chuť k jídlu.

Teď už víte vše a je ten správný čas si říci, jak tento lahodný sýr vyrobit. Na přípravu budete potřebovat pouze tři ingredience, tudíž jeho příprava ani nezatíží vaši peněženku. Jde o 2 litry mléka, 1/2 lžičky soli, 200 g řeckého jogurtu, 250 ml rajčatové šťávy a bazalku.

Domácí sýr s rajčatovou šťávou je levný a snadný

Do mléka dejte půl lžičky soli a zamíchejte. Nechte mléko vařit a mezitím si vedle v misce připravte řecký jogurt, do něj nalijte rajčatovou šťávu a pečlivě rozmíchejte. Do uvařeného mléka přidejte směs s rajčaty a opět promíchejte. Vařte na mírném ohni asi sedm minut, než se oddělí syrovátka. Vypněte sporák, přiklopte pokličkou a nechte deset minut působit. Mezitím si operte a nasekejte bazalku. Po deseti minutách odeberte z hrnce syrovátku a přendejte ji do čisté misky. Do ní naházejte nasekanou bazalku a promíchejte. Směs přendejte do cedníku a vytlačte přebytečnou vodu. Ideálně něčím zatížit a nechat deset minut působit. Poté sýr vyklepněte a máte hotovo.

