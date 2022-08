Geniální způsob, jak zpracovat malá rajčata: Fantastické čatní hotové bleskem

Rajčatová úroda předčila vaše očekávání? Jedině dobře! Alespoň si můžete připravit nejrůznější lahůdky na podzimní měsíce. Ochutnávali jste někdy rajčatové čatní?

Letošní letní teploty byly pro většinu obyvatel náročné, ale nebe bez mráčku skvěle nahrávalo pěstování rajčat. Ta nám na zahrádce či v kontejnerech na balkoně dozrávají jedna báseň. Možná vás i vysoká úroda trochu zaskočila, rajčátka se vám hromadí v misce a nemáte šanci je zkonzumovat, neboť neustále přibývají. Nezpracovat je a nechat pomalu hnít… to přeci nedopustíte, když jste si s rostlinami dali takovou práci.

Chutnej je původem z Indie. Připravíte si ho doma za pár chvil. Zdroj: Shutterstock

Možná ho také znáte pod pojmem chutney, je to vynikající pochoutka z Indie, která má za úkol dochucovat všemožná jídla. Hodí se jak k masitým pokrmům, tak i do bezmasých jídel, dokonce udělá chuťovou parádu i na kousku chleba.

Čatní podle Petry

Recept je od zahrádkářky Petry, která zkouší neustále nějaké nové věci, zejména recepty.

Budete potřebovat menší přebytková rajčátka, česnek, olivový olej, cukr, bazalku, rozmarýn, sůl a pepř.

Předehřejte si troubu na 180 °C. Velikost pekáčku zvolte podle množství rajských jablíček. Vsypte rajčata do vybrané nádoby, souměrně je rozprostřete (rajčata mohou být ve vrstvě). Pokapejte je olivový olejem, opepřete, posolte, rozhoďte cukr (nemusíte šetřit) a prolisujte několik stroužků česneku. Vše spolu dobře promíchejte a nakonec vložte do směsi větvičku rozmarýnu s několika lístky bazalky. Pekáček dejte do trouby, a jakmile se vrch směsi opeče, vše promíchejte. Takto pokračujte do doby, než bude směs hustá. Až k tomu dojde, začněte ochutnávat a dochucovat podle svých chuťových buněk. Hned jak budete spokojení, nezapomeňte vyndat větvičku rozmarýnu. Směs přendejte do předehřátých sklenic a otočte víčkem dolů.

Cuketové chutney je výborné nejen k masu. Zdroj: maridol777 / Shutterstock.com

Indické čatní

Jelikož je čatní tradičním pokrmem v Indii, nabízíme recept, který vás svou chutí do Indie alespoň na okamžik v duchu přenese. Na tento recept si připravte 500 g rajčat, 250 g červené cibule, 3 lžíce jablečného octa, chilli papričku, 3 lžíce datlového sirupu nebo „sladěnky“, sůl a pepř.

Nachystejte si pánev, do ní dejte červenou cibuli zbavenou slupky a pokrájenou najemno, nakrájená rajčata na cca dvoucentimetrové kousky a přihoďte i najemno pokrájenou chilli papričku bez semínek. K základu dodejte zbytek surovin - sirup, ocet a špetku soli s pepřem. Směs promíchejte a duste pod poklicí za občasného promíchání cirka 35minut. Čatní přendejte do čisté sklenice a uchovávejte v lednici.

