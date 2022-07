Lehká letní rajčatovo-salámová pomazánka. Levný, bleskový zázrak naších babiček

Pomazánky jsou evergreen! Jsou zdravé, syté a jedí se za každého ročního období. Která z nich je nejlepší na léto?

Udělat pomazánku není nic složitého. Stačí nakrájet pár surovin, přidat nějaké „pojítko“ (tatarskou omáčku, majonézu, jogurt nebo tvaroh) a všechno smíchat do jedné hmoty. A pak už to celé namazat na chleba a pustit se do jídla.

Na pomazánkách je skvělé, že jsou jednoduché a zvládne je i kuchařský nešika. Navíc jsou syté a za levný peníz nasytí tucet hladových krků, včetně (ne)čekaných návštěv. Není divu, že spousta hospodyněk má v kuchařkách různé verze pomazánek, ve kterých zužitkují různé zbytky z kuchyně. Od kultovní rybičkové, vajíčkové, až po tradiční vlašský salát.

Od kultovního vlašáku až po pomazánky

Mimochodem, vlašský salát (řečený vlašák) sice není pomazánka, ale jeho použití je stejné. Dá se využít ke tvorbě chlebíčků, jednohubek nebo sendvičů. K nám do Čech ho přivezli obchodníci s koloniálním zbožím z bývalých habsburských zemí. Od té doby mu nikdy nikdo neřekl jinak než Wälscher Salat, neboli česky Vlašák. Salát byl původně s rybičkami, které časem nahradil levnější měkký salám. Podobný osud „zjednodušení“ dostihl i další pomazánky. Dnes vám nabízíme recept na jednu klasickou, osvěžující letní směs, při které zužitkujete přebytky rajčat.

Letní rajčatovo-salámová pomazánka podle našich babiček

Připravte si:

8 rajčat

200 g lyonského salámu

5 vajec

1 cibuli

7 lžic majonézy

Postup přípravy:

Připravte si ostrý nůž a prkénko.

Nakrájejte na kostičky rajčata a poté na nudličky lyonský salám.

Nasekejte vajíčka, cibuli a všechny přísady smíchejte do jedné směsi.

Pomazánku zjemněte majonézou a nakonec dochuťte pepřem a solí.

Mažte na veku nebo na chleba a ozdobte čerstvou petrželkou.

Náš tip

Rajčatovo-salámová pomazánka výborně chutná v kombinaci se škvarkovým nebo kváskovým chlebem!

Rajčata dodají pomazánce letní svěžest. Zdroj: Profimedia

Mimochodem…

Víte, které pomazánkové klasiky jsou v Čechách nejoblíbenější?

Naprostým vítězem je česnekovo-sýrová pomazánka. Druhé místo patří šunkové pěně a třetí příčku zaujímá vajíčková pomazánka.

Zdroje: www.vareni.cz, www.ireceptar.cz