Máte zahrádku plnou zralých a šťavnatých rajčat? Tak to vás jistě zaujme recept na vynikající rajčatový koláč!

Pokud hledáte tip, jak rychle a šikovně zpracovat čerstvá rajčata a zároveň okouzlit strávníky chutným pokrmem, neváhejte se pustit do přípravy slaného koláče s originálním názvem Heirloom Tomato Galette. Jedná se o chutnou a zdravou pochoutku, která má zároveň i působivý design. Křehké těsto je plné rajčat a jejich neodolatelné šťávy.

Jak udělat čerstvý letní rajčatový galette? Podívejte se na toto zajímavé YouTube video na kanálu America's Test Kitchen:

Zdroj: Youtube

Slaná pochoutka

Termín galette se používá ve francouzské kuchyni k označení různých typů plochých křupavých koláčů, které bývají kulaté, ale i volně tvarované. Křehké těsto je plněné různými druhy rajčat, které jsou nejen v odlišných barevných odstínech, ale vytvářejí značně zajímavé kombinace chutí.

Díky tomu je každý koláč vždy jedinečný a plný překvapení. Navíc se jedná o recept, který je velice jednoduchý na přípravu, takže ho zvládne i každý začátečník v kuchyni. Galette můžete podávat jako hlavní chod, přílohu nebo předkrm.

Potřebné ingredience

K přípravě tohoto křehkého letního rajčatového koláče budete potřebovat 2 lžíce bazalkového pesta, 1 1/2 lžíce extra panenského oleje, 3 až 5 pokrájených rajčat na silné plátky, 3 lžíce citronové šťávy z 1 citronu, 1 lžičku cukru, 3 lžíce šalotky nakrájené na tenké plátky, čerstvou bazalku, sůl a pepř. Také je samozřejmě nutné vyrobit si těsto, pokud nestíháte, lze použít i těsto listové.

Koláčové těsto

Smíchejte v misce 2 šálky mouky, 150 g nakrájeného studeného másla a 2 lžičky soli. Pak přidejte 1 lžíci jablečného octa a ⅓ šálku ledové vody. Veškeré ingredience promíchejte vidličkou a propracujte v kompaktní těsto.

Následně těsto položte na pracovní plochu předem posypanou moukou a těsto hněťte. Jakmile bude krásně hladké, zabalte ho do potravinové fólie a vložte alespoň na 2 hodiny do lednice.

Rajčata je nutné připravit

Když pokrájíte všechna rajčata na silná kolečka, je potřeba je lehce osolit a nechat cca 15 až 30 minut okapat nebo vysušit papírovou utěrkou. Tento krok je nezbytný, díky tomu nebude koláč nadměrně promáčený. V tomto konkrétním receptu pokrájená rajčata promíchejte s 1,5 lžící citronové šťávy, cukrem, 1 lžící olivového oleje, 1 lžičkou soli a trochou černého pepře. Pak rajčata sceďte a osušte.

Křehký letní rajčatový koláč

V malé misce smíchejte šalotku se zbývající citronovou šťávou, zbývajícím olivovým olejem, 1/8 lžičky soli a pepře. Vyválejte si na pomoučněné pracovní ploše z těsta tenkou placku ve tvaru, který požadujete a přendejte ho poté na plech vyložený pečicím papírem.

Potřete jej rovnoměrně od středu pestem a ponechte cca 5 až 6 centimetrové čisté kraje. Pak navrstvěte i připravená rajčata a naloženou šalotku. Okraj těsta ohněte nahoru a vytvořte rustikální záhyby, které zakryjí jen část vnitřní náplně. Pak vložte plech s koláčem na minimálně 15 minut do lednice.

Fáze pečení

Po uplynutí náležité doby vložte koláč do předem vyhřáté trouby na 200 stupňů Celsia, a to na dobu cca 35-40 minut. Heirloom Tomato Galette by měl mít vždy krásně křupavou kůrku. Na talíři ozdobte koláč pár snítky čerstvé bazalky.

Zdroje: www.skinnytaste.com, www.wishbonekitchen.com, www.everydaypie.com