Rajská omáčka podle Pohlreicha: Šéf na ni používá čerstvá rajčata. Chutná božsky

Rajská omáčka s knedlíkem a kouskem hovězího masa je naprostou klasikou, která se pravidelně objevuje na nedělním stole v mnoha domácnostech. Nejčastěji se připravuje jen z rajského protlaku, případně konzervovaných rajčat. Zkoušeli jste ji ale už připravit z rajčat čerstvých? Právě na tuto variantu sází i Zdeněk Pohlreich.

Zdroje: makova-panenka.cz, dobroty-recepty.cz, fresh.iprima.cz

Rajská omáčka patří k těm nejoblíbenějším pokrmům české kuchyně. Snad každý ji připravuje podle svého osvědčeného receptu, na který se může vždy spolehnout a o němž ví, že výsledný pokrm bude naprosto úchvatný. Co kdyby ale bylo možné rajskou omáčku připravit ještě lépe a udělat z ní naprosto bezkonkurenční pokrm? Stačí ji uvařit podle postupu Zdeňka Pohlreicha, který do ní přidává čerstvá rajčata. A na chuti je to rozhodně znát.

Čerstvá rajčata dají rajské tu nejlepší chuť. Zdroj: Shutterstock

Rajská omáčka s masem i bez něj

Zatímco například svíčkovou omáčku si bez plátku hovězího masa dokáže představit asi jen málokdo, rajská má tu výhodu, že si její přílohy můžete upravovat dle libosti. Jistě, s hovězím chutná taktéž skvěle, vaření masa je ale velmi zdlouhavé a nad přípravou oběda strávíte podstatně více času. Plátek masa u rajské můžete ale nahradit například masovými koulemi, které jsou hotové za pár minut, případně maso zcela vynechat a servírovat ji jen s knedlíkem anebo těstovinami. I tak bude chutnat božsky.

Rajská omáčka podle Zdeňka Pohlreicha

Rajská omáčka z čerstvých rajčat je skutečně poctivá. Zdroj: Shutterstock.com

Budete potřebovat zhruba kilo zralých rajčat, 250 mililitrů vody, lžíci olivového oleje, 3 lžíce rajčatového protlaku, 2 šalotky, 30 gramů másla, 1 bobkový list, 1 snítku čerstvého tymiánu, 1 lžíci moučkového cukru a sůl.

V první řadě si nakrojíme spodní část rajčat do křížku a vložíme je asi na 3 minuty do vroucí vody. Následně je z vody vyndáme a ihned je zchladíme například v míse s vodou a ledem. Poté z rajčat jednoduše sejmeme slupku a nakrájíme je na čtvrtky.

Ve větším hrnci rozehřejeme olivový olej s máslem, přidáme tymián, bobkový list, oloupaný a nahrubo nakrájený česnek a také nahrubo nakrájené šalotky. Chvíli restujeme, aby se všechno společně krásně rozvonělo. Do hrnce pak poputují nakrájená rajčata, protlak a cukr. Na mírném plameni všechno opékáme asi pět minut a podlijeme 250 mililitry vody. Obsah hrnce přivedeme k varu, stáhneme plamen a velmi pozvolna všechno vaříme zhruba 30 minut. Nakonec omáčku propasírujeme přes síto, dochutíme solí a můžeme podávat. Dobrou chuť!