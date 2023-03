Rajská omáčka s falešnou svíčkovou pečená v troubě: Jinou už dělat nebudete

Rajská omáčka patří k těm vůbec nejklasičtějším českým pokrmům. Zároveň také k těm nejoblíbenějším. Přesto málokdo ví, jak ji udělat správně, aby byla dokonalá, chuťově vyvážená a aby se maso, které se k ní podává, rozpadalo. Naštěstí se stačí držet osvědčeného postupu.

Češi jsou zkrátka milovníci omáček. Koprová, svíčková, křenová a houbová patří mezi ty nejoblíbenější. Stejně tak omáčka rajská. Právě u ní ale mnozí často tápou a nejsou si jisti tím, jak ji uvařit, aby byla co možná nejlepší. Kouzlo dokonalé rajské omáčky přitom spočívá jen v několika málo tricích.

Rajská omáčka a její původ

Přestože se rajská omáčka připravuje na území České republiky už mnoho a mnoho let a pro spoustu lidí se stala jedním z národních pokrmů, pochází z Itálie. Vůbec první recept na její přípravu se objevil v italské kuchařce z roku 1773. Nešlo ale zdaleka o rajskou omáčku, jak ji známe dnes, ale jednalo se spíše o dochucovadlo. Prakticky tedy šlo o kečup. Postupem času se její úloha v italské kuchyni začala měnit a z pouhého dochucovadla se stala důležitou součástí mnoho pokrmů. Po celé Evropě se pak recept na rajskou omáčku začal šířit zhruba v roce 1840.

Jak se ovšem rajská omáčka dostala společně s knedlíkem a kouskem vařeného hovězího masa na stoly v českých zemích, se tak docela neví. Oblíbeným pokrmem Čechů je už ale celá desetiletí.

Rajská omáčka s masem a knedlíkem je oblíbeným pokrmem Čechů. Zdroj: Shutterstock

Rajská omáčka na mnoho způsobů

Zatímco v Itálii se v rajské omáčce často vaří masové koule z mletého masa, v Česku je populární hlavně s plněnými paprikami nebo kouskem hovězího masa. Mnozí mají své osvědčené rodinné recepty, které se předávají z generace na generaci. Někteří rajskou připravují z čerstvých rajčat, jiní zase dávají přednost rajskému protlaku. Receptů, jak připravit rajskou omáčku, existuje zkrátka celá řada. Pokud jste ale dosud nenašli ten svůj, zbystřete.

Rajská omáčka s falešnou svíčkovou v troubě

Pravá svíčková patří k těm nejkvalitnějším druhům masa. Bohužel je ale poněkud drahá a vůbec se nehodí na dlouhé vaření. Hovězí svíčkovou si tedy nechte spíše na vynikající steaky. Do rajské omáčky ale přidejte falešnou svíčkovou.

Podrobný recept najdete ve videu:

Nachystejte si 700 gramů hovězího plecka alias falešné hovězí svíčkové. Maso z boku několikrát promíchejte nožem a dbejte přitom na to, aby byly zářezy dostatečně hluboké. Zářezy střídavě vyplňujte nakrájenou mrkví a také špekem. Maso si následně svažte kuchyňskou nití a zprudka jej ze všech stran orestujte na sádle, aby se zatáhlo. Pracujte ideálně v pekáči, který můžete používat jak na plotně, tak v troubě.

Maso v tuto chvíli dejte stranou a na výpeku z něj orestujte zhruba 100 gramů na kostičky nakrájeného špeku, 1 větší nakrájenou mrkev a asi 1/4 petržele. K zelenině přijde i koření – několik kuliček nového koření, celého černého pepře, tymián, bobkový list a také skořice. Až bude zelenina krásně zlatavá, přidejte do hrnce 1 nahrubo nakrájenou cibuli. Přisypte 2 lžíce cukru, přilijte 1 lžíci octa a jeden celý rajčatový protlak. Opět zarestujte.

Chcete-li mít rajskou hustou i bez mouky, dejte do ní více zeleniny. Zdroj: Shutterstock.com

Do pekáče nezapomeňte dát 1 konzervu celých rajčat a vše zalijte trochou hovězího vývaru. Nakonec do hrnce vraťte maso a dejte péct do trouby vyhřáté na 160 stupňů Celsia na 2,5 hodiny. V polovině pečení maso otočte. Když je maso měkké, vyndejte ho z pekáčku, zbavte ho nitě a nakrájejte na plátky. Omáčku přeceďte a zeleninu do ní propasírujte. A je hotovo. Omáčku podávejte s nakrájeným masem a také dobrým domácím houskovým knedlíkem.