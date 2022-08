Rajská omáčka z čerstvých rajčat: Trik s troubou z ní dělá delikatesu

Jak připravujete rajskou omáčku vy? V každé rodině se vaří trošku jinak a různé rychlovky z protlaku či rajčatového džusu jsou určitě červené i rajčatové, ale to jste ještě neochutnali tuhle variantu z čerstvých rajčat.

Není rajská jako rajská

Pokud máte čas na vaření a chcete si vážně pochutnat, pak sáhněte po tomhle receptu. Je to vážně něco! Pečená rajčata se spoustou zeleniny jsou prostě skvělá a omáčce dodají fantasticky bohatou chuť.

Na to, jak připravit tuto báječnou omáčku, se můžete podívat v tomto krátkém video-receptu.

Pečená rajčata dodají omáčce jedinečnou chuť

Příprava rajčatové omáčky z čerstvých rajčat s masovými kuličkami začíná právě pečením rajčat. Každý, kdo má rajčata rád, dobře ví, že je lze zpracovat různými způsoby a že i obyčejná rajčátka chutnají docela jinak. Dobrým příkladem jsou třeba rajčata sušená na sluníčku a nakládaná v olivovém oleji. Jsou chuťově docela jiná a plná chuti! Podobně je to i s rajčaty pečenými. Redukcí šťáv pečením s dalšími ingrediencemi získají jedinečnou chuť a omáčku doslova dotáhnou do konce, i když nejde zdaleka o jedinou surovinu, která do této omáčky patří. Co budete potřebovat?

Rajskou omáčku je nejlepší zahustit zeleninou. Pomůže vám mrkve, celer i petržel. Zdroj: ESstock / Shutterstock

Rajská omáčka z čerstvých rajčat

Plech vyložte papírem na pečení. 1 kg rajčat rozložte na plech, okořeňte solí i pepřem a přidejte pár snítek čerstvého tymiánu nebo dvě špetky sušeného, zakápněte olejem a dejte péct na 190 °C na alespoň půl hodiny.

Omáčku připravíte z čerstvých rajčat, která se budou péci v troubě. Zdroj: Profimedia

Masové kuličky

K této omáčce se výborně hodí i hovězí maso, nicméně autor receptu se rozhodl pro oblíbené masové kuličky. Volba je jen na vás.

Masové kuličky připravíte z:

½ kg mletého hovězího

1 vejce

1 lžičky sušené hořčice,

1 lžičky sušené cibule

½ lžičky mletého nového koření

Špetky mletého muškátového oříšku

200 g nakrájeného špeku na smažení nebo sádlo či jiný tuk

Všechny ingredience dobře promíchejte v míse. Aby se chutě propojili, můžete nechat maso půl hodinky uležet nebo se rovnou vrhněte na smažení. K tomu přidejte 200 g špeku, který krásně ovoní masové kuličky, ale také dá základ omáčce, takže rozhodně není zbytečný. Masové kuličky na špeku osmahněte pěkně ze všech stran a odložte bokem.

Masové kuličky odložte bokem a pokračujte omáčkou. Zdroj: Shutterstock.com

Pánev se špekem nikam neodkládejte. Ve vaření se bude pokračovat. Nyní přišel čas na omáčku samotnou.

Na přípravu omáčky budete potřebovat:

100 g najemno nakrájené petržele

100 g najemno nakrájené mrkve

100 g najemno nakrájeného celeru

1 najemno nakrájenou cibuli

2 lžíce rajského protlaku

1 lžíci cukru, ideálně třtinového

1 lžičku mleté skořice

¼ lžičky mletého nového koření

1,5 l vývaru

kousek másla

Po vyjmutí kuliček dejte na špek osmahnout petržel, mrkev, celer a na závěr pak i cibuli. Když je i cibule zlatavá, přidejte protlak, cukr a následně upečená rajčata. Do zeleninové směsi vmíchejte také nové koření i skořici. Veškerou zeleninu je nutné rozdusit do měkka obzvláště pokud budete omáčku pasírovat. Jestliže se na ni vhrnete s tyčovým mixérem, pak si můžete dovolit větší i ne zcela rozměklé kousky.

Do dobře provařené rozmixované nebo přepasírované směsi přidejte vývar a vše dobře zamíchejte. Zredukujte nebo nařeďte podle svých představ a na závěr přidejte kousek másla na zjemnění a ovonění. Ochutnejte a osolte, či opepřete podle potřeby.

Masové kuličky vraťte zpět do omáčky, aby se prohřály. K této rajské omáčce z pečených rajčat se výborně hodní knedlíky, ale i těstoviny. To už je jen na vás. Je to omáčka bohatá na chutě a vůně, která si najde místo i na svátečním stole. Dobrou chuť.