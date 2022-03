Jak udělat nejlepší rajskou omáčku: Toto je poctivý recept našich babiček

Je dobře známo, že to byly právě naše babičky, kdo se uměl v kuchyni pořádně otáčet. Všechny pokrmy připravovaly poctivě, bez náhražek, a vždy se jim podařilo vykouzlit úžasné dobroty. Sázely přitom na své vlastní osvědčené recepty. Zkuste si podle jednoho z nich připravit dokonalou rajskou omáčku!

K české kuchyni neodmyslitelně patří velké množství nejrůznějších omáček. Mezi ty nejpopulárnější se ale bezpochyby řadí omáčka rajská. Postupů, jak ji připravit, existuje celá řada. Člověk aby se pak v jejich záplavě ztratil. Jak mezi nimi najít ten, který vás skutečně dovede k té nejlepší rajské omáčce, jakou jste kdy jedli? Bez většího rozmýšlení vsaďte na recept našich babiček.

Hovězí vývar je základ

Hovězí vývar je součástí mnoha omáček. Zdroj: Shutterstock

Základem mnoha omáček je poctivý hovězí vývar. V krajním případě jej můžete nahradit bujónem, myslete ale na to, že s použitím náhražky omáčka nikdy nebude chutnat tak, jak má. Taková rajská omáčka se tradičně podává i s kouskem vařeného hovězího, a tak se vaření vývaru prakticky nevyhnete. Není na tom naštěstí nic složitého.

Budete potřebovat:

1,5 litru vody

1/2 kila hovězího masa (ideální plece)

2 cibule

100 gramů celeru

2 mrkve

2 petržele

1 pórek

2 bobkové listy

10 kuliček pepře

6 kuliček nového koření

3 stroužky česneku

1 lžičku soli

kousek másla

Postup:

Zeleninu očistíme a nakrájíme na menší kostičky, pórek zbavíme spodních kořínků a překrojíme, česnek jen oloupeme a ponecháme ho v celých stroužcích. Ve velkém hrnci rozehřejeme máslo a zeleninu na něm krátce orestujeme. Přilijeme vodu, přidáme všechno koření a necháme ji zahřívat. Jakmile se z hrnce kouří, avšak voda ještě zcela nebublá, přidáme do něj očištěný kousek masa vcelku. Díky tomu, že maso vložíme do horké vody, se krásně zatáhne a uchová si svou šťavnatost. V prvních minutách vaření se na hladině začne objevovat pěna, kterou je nutné sbírat. Jakmile tvoření pěny ustane, můžeme hrnec přiklopit a nechat vývar na nízkém plameni vařit. Maso vaříme do doby, než je krásně měkké. Může to trvat i tři hodiny. Pokud tedy máte v plánu připravit rajskou omáčku k obědu, zadělejte si na vývar už v ranních hodinách. Po uvaření maso vyndejte a vývar přeceďte.

Rajská omáčka podle našich babiček

Rajskou omáčku podávejte ideálně s knedlíkem. Zdroj: Shutterstock

Když máme hotový vývar a uvařené maso, můžeme se pustit do přípravy samotné rajské omáčky. V této fázi už je vaření velmi jednoduché a také v podstatě rychlé.

Budete potřebovat:

280 gramů rajčatového protlaku

2 lžíce sádla (lze nahradit máslem)

2 cibule

3 lžíce hladké mouky

8 hřebíčků

1 celou skořici

2 lžíce octa

2 lžíce cukru

sůl

Postup:

V hrnci rozehřejeme máslo a dozlatova na něm orestujeme najemno nakrájenou cibuli. K ní přidáme všechen rajčatový protlak a za stálého míchání ještě asi 30 vteřin restujeme. Obsah hrnce zaprášíme hladkou moukou, znovu promícháme a znovu zarestujeme. Následně do hrnce přilijeme asi litr připraveného hovězího vývaru. Přidáme také cukr, hřebíček, skořici a ocet a necháme omáčku asi třicet minut pozvolna vařit.

Nakonec koření vyndáme, omáčku projedeme tyčovým mixérem a případně ještě dochutíme solí či cukrem. Rajskou omáčku podáváme s kouskem uvařeného hovězího a houskovým knedlíkem.