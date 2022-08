Rajská polévka z čerstvých rajčat. Starý zapomenutý recept nic nepřekoná

Polévka je kumšt. A ta rajská zvlášť! Máme pro vás nachystaný recept, který si do šuplíku rozhodně schováte.

Jeden si rád zavzpomíná na tu nejlepší rajskou polévku od babičky, druhý na tu ze školní jídelny, opravdu, i tam ji občas kuchařky dokázaly uvařit poživatelnou a dokonce výbornou! Možná po těch letech máte zapsaný ve své kuchařce recept, který je moc dobrý a chutná všem v rodině, ale co zkusit trošku jiný? Třeba to bude přímá trefa do černého a vaše vzpomínky se opět vrátí do dětství.

Jestliže máte zahrádku a rajčata pěstujete, v těchto dnech určitě sklízíte plody ve velkém. Záměrně nepíšeme „červené“ plody, neboť v dnešní době lidé vysazují nejrůznější odrůdy, například černé nebo žluté. A i když už jste 100% rajskou polévku doma letos připravovali, udělejte to znovu podle následujícího receptu. Ať máte srovnání!

Na rajskou polévku je ideální čas, kdy jindy bude k dispozici tolik dobrých rajčat! Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Lahůdka do rajské polévky – svítek

Někteří z vás nejspíš svítek ani nebudete znát, ale věřte, že tato zavářka povznese polévku do výšin! To si buďte jistí. Využít ho lze samozřejmě i do jiných polévek, třeba do vývaru. Na svítek najdete různorodé recepty, my jsme vám vybrali ten, který chutná nám.

Jak na svítek:

Připravte si 50 g hladké mouky, 50 g másla, 3 vajíčka, špetku muškátového květu a velkou špetku soli. Vzpomeňte si a vyndejte z lednice máslo a vejce dříve, aby se teplota alespoň trochu přiblížila té pokojové. Nachystejte si mělký plech nebo nějaký jiný vhodný pekáč a pro zjednodušení si ho vyložte pečicím papírem. Zapněte si troubu na 180 °C.

Máslo s velkou špetkou soli utřete do pěny, objem másla by se měl zvětšit. Do něj pak postupně přidejte žloutky, každý musí být dokonale zapracovaný. Ze zbylých bílků ušlehejte sníh.

Do máslové pěny začněte vpracovávat lžíci mouky, poté lžíci vyšlehaných bílků. Pokračujte takto na střídačku do té doby, než zpracujete vše. Jakmile těsto bude vypadat ideálně, už nemíchejte, jen byste z něho zbytečně vyháněli vzduch.

Těsto rozprostřete na plech, rozetřete tak, aby jeho výška byla cca jeden centimetr a dejte péct na 10 – 15 minut do trouby. Hotový svítek nechte vychladnout, a pak už záleží jen na vaší fantazii, jakých tvarů se v talíři se z něj rodina dočká.

Rajská polévka z čerstvých rajčat

Vynikající polévka, která vám nezabere moc času a pište si, že se příště budete rozhodovat, zda budete postupovat podle svého starého receptu, anebo ještě jednou zopakujete ten v následujících řádcích.

Polévku propasírujte přes cedník. Zdroj: iva / Shutterstock.com

Do hrnce si vlijte lžíci oleje, přihoďte najemno pokrájenou cibuli a nechte zesklovatět. Pak do hrnce přidejte jedno kilo nakrájených rajčat, 8 kuliček celého pepře, jeden hřebíček, 4 kuličky nového koření, jeden větší bobkový list a lžičku tymiánu. Oslaďte cukrem podle své chuti, někomu stačí lžička, někdo má rád množství na lžíce. Směs osolte a 10 minut duste pod pokličkou. Po požadované době zalijte 1, 5 litrem zeleninového vývaru a 20 minut vše ještě povařte. Vyjměte koření a nakonec polévku zahustěte světlou jíškou, kterou si připravíte z 30g másla a 40g hladké mouky. Polévku můžete rozmixovat tyčovým mixérem nebo propasírovat přes cedník. Naaranžujte na talíř spolu se svítkem, který by měl ale přijít do talíře až u stolu.

Zdroje: svetkreativity.cz, kucharkazesvatojanu.blogspot.com, www.kucharkaprodceru.cz