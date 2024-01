Pokrmy z jednoho hrnce jsou rychlé, syté a neušpiní se při nich moc nádobí. Už jste zkoušeli vylepšenou recepturu francouzských brambor? Tady je…

Brambory jsou ještě pořád za babku. Tak proč toho nevyužít a nepřipravit si sytou večeři za pár korun? Francouzské brambory jsou v české kuchyni klasikou. Málokdo ale tuší, že tento zapečený pokrm má skutečně původ ve Francii. Tedy konkrétně v Horním Savojsku, kde si ho pekli alpští vesničané, aby přežili (nejen) hladovou zimu. Pokrm se ale původně jmenoval Tartiflette a připravoval se z bramborových hlíz, cibule, anglické slaniny, smetany a zralého sýra Reblochon nebo hermadur.

Autor videa Vaříme s mozkem vás naučí připravit francouzské brambory doslova krok za krokem.

Nápad od alpských horalů

Původní recept na francouzské Tartiflette je z roku 1705. Ve své kuchařce Le Cuisiner Royal et Bourgeois ho zaznamenal kuchař François Massialot a jeho pomocný kuchař. B. Mathieu. Pokrm „chudých“ byl regionální specialitou a do širšího povědomí se dostal až v osmdesátých letech minulého století, kde byl nabízen v lyžařských střediscích jako jedno z teplých jídel. Dostupnost, sytost, ale i dobrá cena pokrmu nakonec udělala z „bramborové speciality“ skutečnou lahůdku, kterou si oblíbily miliony lidí na celém světě.

Francouzské Tartiflette nemají s českou variantou vůbec nic společného.

Češi to chtějí sytější...

Kdo ví, jak se recept na francouzské brambory dostal do Česka… Jedno je ale jisté, jejich současná podoba nemá s originálním receptem na Tartiflette moc společného. Holt české chutě jsou trochu jiné než ty francouzské. Proto si Češi původní recept na alpskou specialitu přizpůsobili svým nárokům a kručícím žaludkům. Některé původní suroviny vypustili nebo vyměnili. Třeba anglickou slaninu prohodili s měkkým salámem. Poté přidali do brambor i vejce nebo zeleninu (konkrétně mraženou mrkev a hrášek). Kdo ví, co by na tuto specialitu řekl pravý Francouz ze Savojských Alp. Hlavní ale je, že Čechům chutná a z původní francouzské receptury zbyl jen název její domoviny, která má ve světě dobrý zvuk.

Francouzské brambory jsou klasika. Češi si je ale přizpůsobili svým chutím i apetitu.

Postup vaření

Francouzské brambory po česku jsou ideálním pokrmem na chalupu. Ocení ho ale i ti, kteří čekají hodně strávníků nebo prožívají hubené časy před výplatou. Pokrm si připravíte poměrně snadno: Omyjte 1 kg brambor a uvařte je doměkka. Hlízy pak oloupejte, nakrájejte na plátky a uložte stranou. Mezitím povařte ve slané vodě 4 lžíce mražené zeleniny (mrkev a hrášek). Na prkýnku nakrájejte na plátky 4 uvařená vejce natvrdo a 250 g měkkého salámu. Máte? Připravte si zapékací misku a můžete začít vrstvit!

Příprava francouzských brambor spočívá ve vrstvení jednotlivých surovin do pekáče.

Hotový „francouzský“ oběd

Ještě než se pustíte do práce, vymažte dno nádoby olejem, aby se na ní zbytečně nepřichytávaly brambory. A pak už začněte plnit jednotlivá „patra pokrmu“. Nejdříve dno formy vyložte bramborami. Na ně pak vyrovnejte kolečka vajec, nudličky salámu a 2 lžíce uvařeného hrášku s mrkví. Pak celou vrstvu posypte strouhaným eidamem a osolte. Tímto způsobem postupujte dál, až zaplníte celou mísu.

Konečně do trouby!

Připravený pokrm pečte ve vyhřáté troubě na 160 °C. Zhruba po 20 minutách pečení zalijte pokrm směsí, kterou jste si umíchali ze soli a ze 2 vajec rozšlehaných ve 2 dl smetany na vaření. Po zálivce nechte pokrm asi hodinu zapéct, aby se propojily všechny chutě. Uvidíte, že je to lahůdka!

