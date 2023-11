Děláte doma často francouzské brambory? Ale ty byste určitě měli vyzkoušet! Zapečené brambory jsou skvělé jídlo, kde můžete improvizovat jak se vám zlíbí.

Zapečené brambory Čechů a Francouzů

Jak vypadá typicky francouzský pokrm s českou stopou, či je to spíš už české jídlo s francouzským původem? Kdo ví. Francouzské brambory po česku si můžete připravit docela jednoduše doma s tím, co najdete v ledničce. Představivosti se meze nekladou, a proto si rozhodně nedělejte hlavu z toho, když vám bude něco chybět nebo přebývat.

V tomto videoreceptu z YouTube kanálu Vaříme s Mozkem vám autor předvede jak na to pěkně od začátku až do konce.

Zdroj: Youtube

Francouzské brambory na český způsob

Co budete na přípravu potřebovat? Na 1 kilo brambor to budou 2 cibule, 3 stroužky česneku, zhruba 300 g uzeného masa, 2 vejce, 200 ml smetany a také olej, sůl, kmín a pepř.

Brambory zbavte slupek a nakrájejte na tenké plátky, uzené maso na drobné kostičky, cibuli i česnek najemno. Pekáček nebo vyšší plech vymažete olejem a vytvořte první vrstvu z poloviny brambor. Brambory osolte, posypejte cibulí, česnekem, kmínem i pepřem a zakápněte troškou oleje. Další vrstvu položte stejně jako tu první. Začněte bramborami a pokračujte, až použijete veškeré tyto ingredience.

Pekáček vložte do předehřáté trouby na 180 °C a pečte 35 minut. Mezi tím si připravte směs vajec a smetany. Dobře je rozmíchejte, trošku osolte a směsí zalijte pečené brambory. Pokračujte v zapékání dalších 35 minut a máte hotovo!

close info Shutterstock zoom_in Zapečená zelenina je vynikající. Vyzkoušejte třeba květák!

Jsou zapečené brambory opravdu francouzské?

Zapečeným bramborám s uzeným by se možná milovník francouzské kuchyně podivil, ale upřímně řečeno, v každém koutě, ba co v každé druhé domácnosti, se i tradiční klasické recepty té či oné kuchyně připravují trošku jinak. Stejně tak je tomu u nás a důkazem jsou často nekonečné diskuze o tom, jak se správně dělá svíčková, pořádný vývar nebo bábovka. Každá bábinka pekla jako bohyně, maminčiny brambory byly s tou nejvypečenější kůrčičkou, dědovo uzené se jen rozplývalo na jazyku. Někdy těžko říct, zda jsou to nostalgické vzpomínky na rodinu nebo na jídlo!

Francouzi mají „gratin“, což je dnes již mezinárodní označení techniky vaření, respektive zapékání. Není to nic jiného než zpravidla zelenina zapečená ve smetaně s různým kořením, posypaná sýrem a strouhankou, které vytvoří krustu.

Je to jednoduché jídlo, které je však velmi chutné, může být velmi vydatné díky sýru, nicméně obsahuje především zeleninu. Zapečenou zeleninu tímto způsobem můžete servírovat jako hlavní chod, ale spíš jako zeleninovou přílohu. Typicky se zapékají brambory, ale také cuketa, lilek, rajčata, květák a další druhy zeleniny.

Přípravu gratinované zeleniny rozhodně vyzkoušejte. Francouzský recept totiž nabízí docela jiné chutě. Klasický recept na zapečené francouzské brambory neobsahuje vejce, ale jen mléko a smetanu, vystačí si se solí, pepřem a muškátovým oříškem i nepatrným množstvím česneku. V moderních receptech najdete někdy vývar, ale také tymián nebo špetku provensálské směsi i onu oblíbenou krustu z trošky sýra a pár lžic strouhanky.

