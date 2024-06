close info LN team / Shutterstock

Kateřina Jelínková 16. 6. 2024

Jogurty máme rádi, ale kdo ví, co všechno je do nich v mlékárnách přidáváno, aby byly trvanlivé, pro zvýraznění chuti a ze spousty dalších důvodů. Jestli máte podobné pochybnosti, není nic jednoduššího než si jogurt vyrobit doma ze surovin, které si sami zkontrolujete. Není to složité.

Základem pro opravdu kvalitní jogurt je samozřejmě kvalitní mléko. I když můžeme použít běžné kupované mléko v krabici, samozřejmě raději plnotučné, tak ale bude určitě lepší to od místního farmáře, ovšem od ověřeného, jehož kvalitu práce znáte. Jestliže se rozhodnete pro dietnější variantu z polotučného mléka, také na tom není nic špatného. Opravdu záleží jen na vašem vlastním rozhodnutí. Pojďme se podívat, jak vyrobit domácí jogurt podle videa na youtube z kanálu ČeskoTurecko / ÇekTürk: Zdroj: Youtube Investujte do posledního jogurtu K tomu, abychom nemuseli v budoucnu kupovat jogurty, budeme kromě mléka potřebovat jogurtovač a také jeden, opravdu poslední, kupovaný jogurt. Ten se stane základem pro další nekonečnou výrobu, protože obsahuje bakterie mléčného kvašení, jež se postarají o proměnu mléka ve vynikající hustou pochoutku. Na jeho pořízení proto nešetřete a pořiďte skutečně kvalitní jogurt, který zrál přímo ve sklenici. Tak si zajistíte ideální očkovací látku, kterou budete pro příště již jen udržovat při životě. Zahřívat – nevařit! Jak na výrobu jogurtu? Opravdu jednoduše. Použijeme přibližně jeden a půl litru mléka, které bychom nejprve měli zbavit co největšího podílu vody, abychom ve výsledku dosáhli skutečně hustého jogurtu. O to se postará sporák a půl hodinka trpělivosti. Mléko budeme za stálého míchání zahřívat téměř k bodu varu, ale pokusíme se jej udržet na teplotě kolem osmdesáti stupňů. V té chvíli již bude z hrnce stoupat pára, ale mléko ještě nebude “bublat”. To je přesně stav, který chceme udržet co nejdéle. close info Maslova Valentina / Shutterstock zoom_in Osvěžující kombinace jogurtu a okurky se skvěle hodí do horkých dnů. Naočkovat a odložit Jakmile bude mléko alespoň částečně zahuštěné, přijde na řadu další, a vlastně již poslední, krok. Část mléka odebereme do hrnku, přidáme asi tři lžíce jogurtu a vše dobře rozmícháme. Zbytek mléka již můžeme nalít do jogurtovače, směs z hrnku k němu přidáme a znovu opatrně, ale poctivě, promícháme. Pro tuto chvíli budeme mít hotovo, další práci obstará přístroj sám a po půl dni čekání si budeme moci pochutnat na vynikajícím domácím jogurtu. Zařiďte si vlastní "chov bakterií" Jestliže jsme se v úvodu zmínili o tom, že jogurt, který pro tyto účely koupíme, bude tím posledním, je to proto, že nyní již můžeme používat část vlastního výrobku jako očkovací látku. Bakterie se budou množit a tvořit další a další jogurty podle našeho přání. Změna je jen na vás A kdo by si chtěl dopřát ještě větší lahůdku, může část mléka nahradit smetanou nebo do směsi na výrobu jogurtu přimíchat také trochu mléka kondenzovaného. Uvidíte, jak snadno si poradíte s mnoha variantami tak zdánlivě obyčejného jídla, jako je jogurt, do něhož navíc můžeme nakonec přidat ovoce (jak čerstvé, tak v podobě zavařeniny nebo kompotu), ale i další dobroty podle vlastní chuti. Nic nezkazíme nastrouhanou čokoládou, kokosem nebo třeba rozpuštěnou karamelou. Tak tedy: dobrou chuť! Související články close Zdraví S touto snídaní viditelně zhubnete už za jeden týden video close Zdraví Domácí maska proti vráskám: Tyhle suroviny měly doma už naše babičky a uměly je využít video Zdroje: www.ceskoturecko.cz, frenchwomendontgetfat.com, www.thekitchn.com

