Chcete doma překvapit neodolatelnými sušenkami s náplní nadýchanou jak obláček? Vyzkoušejte recept na pověstné měsíční koláčky!

Měsíční koláčky neboli Moon Pies, u nás nejsou zrovna běžnou pochoutkou. V Americe však patří k legendárním sladkostem s bohatou historií a dodnes si na ní pravidelně pomlsávají nejen děti, ale i dospělí.

A co je na měsíčních koláčcích tak výjimečného? Jedná se o příjemně křupavé sušenkové sendviče plněné nadýchaným marshmallow a polévané čokoládou. Zkrátka sladká dobrota, které jen tak někdo neodolá.

Jak připravit chutné měsíční koláčky? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Tasty:

Tradice s chutí historie

Příběh Moon Pies se začal psát už v roce 1917, kdy se obchodníci snažili vymyslet praktickou a sytou svačinu pro horníky. Inspirace prý přišla od jednoho z nich, přál si totiž svačinu „velkou jako měsíc“.

A tak vznikly sušenky ve tvaru měsíce s marshmallow náplní a čokoládovou polevou, které si brzy získaly srdce celého národa. Původně byly velké 10 cm, v současné době se vyrábějí i v mini verzích nebo i vícevrstvé se třemi sušenkami.

Během druhé světové války se moon pies dodávaly hlavně vojákům na frontě. Po válce nastal v Americe velký baby boom a měsíční koláčky se staly pravidelnou školní svačinou pro děti.

close info YouTube.com zoom_in Marshmallow krém naneste na spodní stranu poloviny sušenek.

Americké měsíční koláčky

Moon Pies se staly hlavně symbolem amerického jihu a dodnes jsou neodmyslitelnou součástí všech významných festivalů, poutí, rodinných oslav i pikniků. Vyrábějí se v mnoha variantách a příchutích, od klasické čokolády a vanilky přes jahodu a banán až po slaný karamel, dýňové koření a arašídové máslo.

Co budete potřebovat

Než se pustíte do samotné přípravy receptu, připravte si všechny potřebné ingredience. Jedná se o ½ hrnku změklého másla, ½ šálku krystalového cukru, ¼ šálku třtinového cukru, ½ lžičky soli, 1 velké vejce, 1 žloutek, 1 lžičku vanilkového extraktu, 1 a ¾ šálku hladké mouky a 1 lžíci kukuřičného škrobu.

Na náplň si připravte 2 lžíce vody, 2 lžíce lehkého kukuřičného sirupu, ⅓ šálku krystalového cukru, 1 bílek, ½ lžíce želatiny v prášku, 1 lžíci studené vody, ¼ lžičky vanilkového extraktu. A na zhotovení čokoládové polevy budete potřebovat 340 g hořké čokolády, nasekané na kousky a 1 lžíci rostlinného oleje.

Sušenky

Nejprve si v míse vyšlehejte máslo, cukr a sůl do pěny. Přidejte vejce a vanilku a šlehejte, dokud se veškeré ingredience náležitě nespojí. V další míse smíchejte mouku a kukuřičný škrob, pak obě směsi spojte a vypracujte v hladké těsto.

Vytvarujte ho do kuličky, přikryjte fólií a dejte do chladničky alespoň na 2 hodiny odležet. Po uplynutí této doby předehřejte troubu na 180 °C a z chlazeného těsta tvarujte kuličky. Vyskládejte je na plech vyložený pečicím papírem s rozestupy cca 2 cm a pečte 10 až 12 minut dozlatova. Upečené sušenky nechte následně vychladnout.

Náplň

V kastrolku smíchejte vodu, kukuřičný sirup a cukr. Přiveďte k varu a nechte probublávat, dokud sirup nedosáhne teploty 90 °C. Mezitím ve velké míse vyšlehejte vaječné bílky na řidší sníh.

Želatinu namočte do studené vody podle návodu na obalu a nechte nabobtnat. Pak ji za stálého míchání rozpusťte v horkém sirupu, který pomalu přilévejte do vyšlehaných bílků, též za stálého šlehání metličkou, a to do té doby, dokud směs neztuhne. Poté přidejte vanilku a promíchejte.

close info YouTube.com zoom_in Na závět namočte měsíční koláčky do čokoládové polevy, nechte ji okapat a zaschnout.

Slepení sušenek a poleva

Marshmallow krém vložte do cukrářského sáčku s kulatou špičkou a naneste ho vždy na spodní stranu poloviny sušenek. Přiklopte druhou sušenkou, vznikne vám křehký sendvič.

Nyní si připravte čokoládovou polevu. Čokoládu rozpusťte s olejem ve vodní lázni, dokud nebude naprosto hladká. Následně do ní postupně namočte všechny koláčky a nechte je okapat a zaschnout na mřížce.

Zdroje: www.toprecepty.cz, en.wikipedia.org, www.bakedbyanintrovert.com