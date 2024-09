Ohromte doma dokonalou domácí sladkostí, které jen tak nikdo neodolá! Máme pro vás recept na vynikající podzimní bábovku.

Podzimní večery jsou nejen ideální dobou pro pečení, ale právě toto období je i časem zralých švestek. Využijte jejich chuti i výživných látek a použijte toto ovoce jako jednu ze základních surovin na bábovku. Stačí přidat ještě tvaroh a mák a vznikne vám dokonalá souhra chutí.

Chcete znát recept na vláčnou sváteční makovou bábovku provoněnou skořicí, která oslní každou návštěvu? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Toprecepty:

Proč je bábovka výjimečná

Kombinace máku, tvarohu a švestek vytváří jedinečnou chuť, která potěší i ty nejnáročnější gurmány. Díky tvarohu a oleji je bábovka krásně vláčná a vydrží déle čerstvá. Bonusem je i velice snadná příprava, kterou zvládne naprosto každý.

Skvělým doplňkem podzimní bábovky jsou švestky.

Potřebné ingredience

Než se pustíte do samotné přípravy receptu, nachystejte si nejprve všechny suroviny. Budete potřebovat 3 ks vejce, 200 g cukru moučka, 1 balíček vanilkového cukru,1 vaničku měkkého tvarohu, 180 g oleje, 1 lžíci rumu, 200 g mletého máku, 200 g polohrubé mouky, 1 sáček kypřicího prášku do pečiva, 1 lžičku citronové kůry, špetku soli, 1 lžíci másla na vymazání, 1 lžíci mouky na vysypání a 10 ks švestek.

Maková bábovka s tvarohem a švestkami

Nejprve pečlivě ušlehejte syrové vaječné žloutky společně s oběma cukry do pěny. Za stálého šlehání přidejte tvaroh, olej, rum, mák, citronovou kůru a mouku smíchanou s práškem do pečiva. Z bílků a špetky soli ušlehejte tuhý sníh a pak jej opatrně vmíchejte do těsta.

Pak si omyjte a vypeckujte švestky, pokud jsou větší, rozpulte je. Následně vymažte bábovkovou formu pečlivě máslem a vysypejte moukou. Nalijte do ní polovinu těsta, pak v něm rovnoměrně rozprostřete švestky a dolijte zbylou částí.

Bábovku vložte do předem ohřáté trouby na 170 °C a pečte cca hodinu. Abyste poznali, že je uvnitř těsto pečené, proveďte test špejlí. Jakmile bábovka vystydne, můžete ji pocukrovat a podávat nejen k čaji, ale i kávě.

Tip

Pokud byste chtěli bábovku někdy chuťově obměnit, lze mák nahradit mletými ořechy.

