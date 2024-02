Koblihy zná každý. S marmeládou, čokoládou, nebo dokonce s krémem, výběr je opravdu bohatý. Jen málokdo ale vyzkoušel takzvané sloní uši, které si s jejich chutí nijak nezadají a mohou se stát oživením našeho tradičního jídelníčku. Pojďme se do nich pustit.

Přeborníky v konzumaci koblih všech druhů a tvarů byli a jsou Američané. Není tak nic zvláštního, že bychom mohli také původ sloních uší vysledovat až na tento zaoceánský kontinent. A kde jinde se učit, než od skutečných odborníků. Proto se s chutí a důvěrou můžeme pustit do přípravy zákusku, který je tak trochu jiný, než jsme běžně zvyklí.

Ingredience máte určitě doma

Zatoužili jste po koblihách, které by zaujaly zbytek rodiny nebo jakoukoliv návštěvu? Určitě nebude problém připravit si je doma. Na těsto, z něhož tato pochoutka vznikne, budete potřebovat jen 4 šálky hladké mouky, 8 lžic krystalového cukru, 6 lžic másla a 1,5 šálku mléka. K tomu přidáme už jen dva balíčky sušeného droždí, lžičku soli a vanilkového extraktu a budeme potřebovat také dvě polévkové lžíce skořice. Smažení koblih se samozřejmě neobejde bez oleje.

Příprava těsta není složitá

Pusťme se tedy do přípravy těsta. Nejprve si mírně zahřejeme mléko, do kterého přidáme máslo, čtvrtinu cukru a sůl. Jakmile bude vše rozpuštěno, necháme mléko zchladnout na přibližně 40°C, teprve poté budeme pokračovat. Nižší teplota jen nutná proto, že nyní přijde do mléka droždí, které by vyšší teplotu nesneslo. Abyste nemuseli dlouho čekat, je možné také zvolit rychlejší variantu, kdy zahřejete jen jeden šálek mléka, ve kterém zmiňované suroviny rozpustíte. Následně dolijete zbytek studeného a teplota klesne na požadovanou úroveň.

close info Shutterstock zoom_in Nejlepší koblihy si dokážete upéct i vy, dáte přednost klasice, nebo vyzkoušíte něco nového?

Čas vám pomůže k dokonalosti

Droždí necháme v mléce pracovat asi čtvrt hodiny, poté přidáme vanilkový extrakt a postupně budeme přes síto přidávat a opatrně vmíchávat všechnu odměřenou hladkou mouku. Hotové těsto by se nemělo lepit na stěny nádoby, ať už jej budete hníst ručně nebo pomocí robotu. Další práci nemůže odvést nikdo jiný, než čas. Správně zadělané těsto by mělo zakryté utěrkou a na teplejším místě kynout asi hodinu, než získá dvojnásobný objem přijde čas na další práci.

Váleček na koblihy? Tentokrát ano!

V tuto chvíli přijde čas na tvarování koblih. Zatímco v klasickém případě bychom nyní připravovali rovnoměrné bochánky, tentokrát použijeme váleček na nudle, abychom z oddělených částí těsta, které se přibližně vejdou do dlaně, vytvořili poměrně tenké placky, jež budou moci jít rovnou do oleje. Tím při smažení koblih nikdy nesmíme šetřit. Jestliže nechcete olejem plýtvat, bude lepší použít na smažení kastrol o menším průměru, v němž i menší množství oleje vytvoří vysokou vrstvu. To je nyní nezbytné.

Usmaženo, hotovo.

Vytvořené syrové sloní uši opatrně vložíme do oleje, a protože jsou tenké a budou plavat, nemusíme mít strach, že zůstanou uvnitř syrové. Po dvou minutách každou koblihu otočíme a dopřejeme jí ještě jednou stejnou dobu na sporáku. Jakmile zezlátnou, můžeme si být jisti, že je hotovo. Koblihy vyndáme z oleje, na sítu nebo na ubrousku je necháme dobře okapat a nakonec je posypeme směsí zbylého cukru a skořice. Chcete je ozdobit? Proč ne. Fantazii a chutím se meze nekladou. Marmeláda, šlehačka nebo třeba tvarohový krém – sloní uši získají vždy novou, unikátní chuť. Použijete-li navíc třeba ke šlehačce ještě čerstvé ovoce, nebude k dokonalosti chybět už vůbec nic.

