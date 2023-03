Největší dobroty z devadesátých let: Tyto nám tenkrát chutnaly nejvíce

Vzpomínáte na devadesátá léta, která rozhodně nepatřila ke gastronomicky nudným? Tenkrát se kombinovalo nekombinovatelné a zkoušelo vše, co bylo smažené a nezdravé. Připadali jsme si tenkrát hrozně styloví, když jsme si v restauraci objednávali katův šleh nebo v cukrárně jahody se šlehačkou.

Pokud jste žili v devadesátkách a byli jste fanoušky gastronomie na úrovni, moc jste si nepochutnali. O originalitu ale nouze určitě nebyla. Na český stůl se totiž začaly dostávat pokrmy okoukané ve světě, ale přizpůsobené našim českým chutím, což občas působilo až bizarně.

Zavzpomínejte si na 90. léta. Pamatujete, jaké reklamy tehdy běžely v televizi? Dnes je to úsměvné:

Plastový ubrus na stole a na něm vázička s umělou květinou, hliníkový příbor zabalený v ubrousku nebo velká dávka kečupu ke každému smaženému jídlu. Tak by se dalo popsat stolování před třiceti lety. Pojďme se nyní ale podívat na to, co jsme si na těch talířích s kytičkami, které dodnes zdobí babiččinu kredenc, dopřávali.

Kuře s broskví nebo ananasem

Nelze začít ničím jiným než legendárním šlágrem v podobě kuřecího plátku s broskví, popřípadě plátkem ananasu z konzervy, který měl snoubit exotiku a klasiku. Občas někdo na vršek ještě krůpnul trochu šlehačky a katastrofa byla dokonána. Fajnšmekři si tuto specialitku vyšperkovali plátkem eidamu, který se většinou na mase roztekl v nepoživatelnou gumovou hmotu. Možná se budete divit, ale toto jídlo dodnes patří mezi stálice mnoha jídelních lístků a stále patří mezi oblíbené pokrmy českých strávníků.

Smažák. Devadesátková klasika. Zdroj: Profimedia

Smažený sýr s tatarkou

Pokud nějaký gastronomický šlágr přinesly devadesátky, je to smažák! Tohle jídlo spolu s tunou tatarky či kečupu milujeme dodnes a s radostí si ho připravujeme doma, ale dáváme si ho i v restauracích. V devadesátkách se také jednalo o jediné vegetariánské jídlo, které se objevovalo v restauracích na jídelních lístkách. Gurmáni si mohou kromě klasické goudy či eidamu obalit i hermelín nebo camembert a ozvláštnit ho brusinkami.

Katův šleh na bramboráku

V restauracích před třiceti lety frčel a dodnes je velmi oblíbený katův šleh. Proč je jídlo, které svým vzezřením vypadá, jako by ho už někdo někdy jedl, dodnes na jídelních lístkách, asi nikdo netuší, ale jedno je jisté. Kaťák na bramboráku nebo topince stále frčí a ideálně ho spláchnete sklenicí vychlazeného piva.

Smaženka je velká lahůdka z 90. let a milujeme ji dodnes Zdroj: Shutterstock

Knedlíky s vajíčkem a kyselou okurkou

Prázdninová klasika na chalupě v podobě knedlíků s vajíčkem nikdy nemohla chybět. A na této tradiční české pochoutce si pochutná snad každý. Neodmyslitelně k tomuto pokrmu patří kyselá okurka a děti si samozřejmě neumí představit tento pokrm bez pořádné dávky kečupu. Máte-li čerstvou pažitku, knedlíky s vajíčkem jí klidně posypejte.

Smaženka a chleba ve vajíčku ve všech bufetech

Dalším hitem devadesátek, na který dodnes vzpomínáme, je takzvaná smaženka nebo také chleba ve vajíčku. Lahůdka všech kantýn a lahůdek. Dodnes se na nás směje za pulty nejrůznějších bister, lahůdkářství či řeznictví a vás už při pohledu na ni, přepadá chuť ji sníst. Je skvělou svačinkou, kterou můžete ozvláštnit červenou cibulkou a namísto klasické hořčice použijte třeba dijonskou.

Chlebíček s vlašákem a UHO

Své místo v našem srdci i žaludku mají i devadesátkové pokrmy jako klasický chlebíček s vlašákem, buřty na pivu nebo třeba šunkové rolky, pomazánka z krabích tyčinek či UHO, legendu všech školních jídelen.

