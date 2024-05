Říká se, že tuhle zeleninu, kterou v kuchyni využíváme jako ovoce, člověk buď miluje, nebo nenávidí. Není to tak, jen ji možná ještě neochutnal ve správné podobě.

Smetanová zmrzlina s rebarborou

Příslovečnou třešničku na dortu jsme nahradili zlatavou drobenkou. Výsledek posuďte sami.

6 porcí, příprava 45 minut + mražení

Zmrzlina

750 g rebarbory

100 g jahod

500 ml smetany ke šlehání

397 g salka

semínka z 1 vanilkového lusku

Drobenka

75 g hladké mouky

30 g třtinového cukru

50 g studeného másla

1. Troubu předehřejte na 200 °C. V misce smíchejte mouku, cukr a máslo, vypracujte drobenku a rozprostřete ji na plech s pečicím papírem. Pečte 10 až 15 minut nebo až drobenka zezlátne.

2. Rebarboru i se slupkou nakrájejte na kousky. Nasypte na plech s pečicím papírem, vložte do vyhřáté trouby a pečte 20 minut. Nechte lehce zchladnout a rozmixujte tyčovým mixérem dohladka.

3. Salko, smetanu a semínka z vanilkového lusku vyšlehejte dotuha. Do směsi opatrně přidávejte rozmixovanou rebarboru a důkladně promíchejte. Jahody také rozmixujte, klidně však nechte i pár kousků, a přilijte do směsi. Do nádoby vhodné do mrazáku nalijte připravenou směs, posypte upečenou drobenkou – část můžete vmíchat dovnitř zmrzliny – a nech­te zamrazit, nejlépe přes noc.

close info Archiv časopisu Gurmet / Archiv časopisu Gurmet zoom_in Rebarborový krém se smetanou je výborný i nezamražený

Rebarborový koláč

Příprava 20 minut, pečení minut

2 stonky rebarbory

250 g hladké mouky

180 g krupicového cukru + na posypání

113 g změklého másla

240 g bílého jogurtu

2 vejce

2 lžičky vanilkového extraktu

1 lžička prášku do pečiva

po ½ lžičce jedlé sody

mletá skořice

špetka soli

plátky mandlí na ozdobu

1. Troubu předehřejte na 180 °C. Formu o průměru 25 cm vymažte máslem a na dno položte kolečko pečicího papíru kopírující dno formy.

2. Rebarboru oloupejte a nakrájejte na kousky o délce zhruba 7 cm. Máslo vyšlehejte do světlé pěny, postupně přisypávejte cukr a po jednom zašlehejte vejce. Do mísy nalijte vanilkový extrakt, promíchejte a nakonec přidejte jogurt. V druhé míse smíchejte mouku, prášek do pečiva, sodu, skořici a špetku soli. Sypké suroviny nasypte do mísy s jogurtovou směsí a zamíchejte.

3. Polovinu těsta nalijte do formy, rozetřete, poklaďte většinou připravené rebarbory a tu nakonec přikryjte zbylým těstem. Uhlaďte povrch, ozdobte zbylou rebarborou a posypte plátky mandlí. Vložte do trouby a pečte 40 minut nebo až je koláč upečený lákavě dozlatova.

close info Archiv časopisu Gurmet / Archiv časopisu Gurmet zoom_in Těstu dodává vláčnost přídavek jogurtu a koláči příjemnou nakyslost čerstvá rebarbora

Rebarborový koláč se sněhem

Příprava 1 hodina

160 g hladké mouky + na vysypání formy

50 g mletých mandlí

2 lžičky prášku do pečiva

2 vejce

110 g másla + na vymazání formy

150 g krupicového cukru

lžička vanilkového extraktu

600 g rebarbory

špetka soli

Sníh

4 bílky

150 g krupicového cukru

¼ lžičky soli

1 lžička citronové šťávy

1. Formu o průměru 20 cm vymažte máslem a vysypte moukou. Oloupanou rebarboru nakrájejte na zhruba 2cm špalíčky. Část cukru smíchejte s rebarborou a odložte stranou na 30 minut, poté rebarboru přendejte do síta a nechte okapat dalších 15 až 20 minut. Pak ji osušte.

2. V míse smíchejte mouku, mleté mandle, prášek do pečiva a sůl. Cukr s máslem vyšlehejte do pěny a jedno po druhém vmíchejte vejce, až se suroviny dobře spojí. Přidejte vanilkový extrakt, postupně přisypávejte mouku a dál šlehejte. Těsto přeneste do formy a rovnoměrně rozprostřete, nahoru rozložte rebarboru a lehce ji do těsta vmáčkněte. Pečte zhruba 20 minut, až se těsto začne zbarvovat dohněda.

3. Zatímco se peče dort, připravte sníh: šlehejte bílky na střední rychlost, a když se začne tvořit pěna, přidejte sůl a citronovou šťávu. Postupně zvyšujte rychlost šlehání, až získáte pevný sníh. Poté přidejte cukr a vyšlehejte směs do lesklého sněhu. Rozprostřete ho na koláč, vraťte do trouby a pečte dalších 15 minut, až sníh začne zlátnout. Koláč nechte zcela vychladnout a podávejte.

close info Archiv časopisu Gurmet / Archiv časopisu Gurmet zoom_in Koláč pečte ideálně v červnu, kdy je tato sezonní surovina v nejlepší kondici a v kombinaci se sladkým sněhem báječná

Rebarbora s mandlovým krokantem

Tenhle dezert nás okouzlil.

4 porce, příprava 40 minut + chlazení

2 stonky rebarbory

2 lžíce sušených ibiškových květů

250 ml smetany ke šlehání

2 kardamomy

1 vanilkový lusk

250 g krupicového cukru

1 lžička moučkového cukru

500 ml vody

Krokant

100 g mandlí

100 g másla

100 g hladké mouky

100 g krupicového cukru

1. Na základ ochucené šlehačky přelijte smetanu do misky, přidejte kardamom, semínka z vanilkového lusku a promíchejte. Překryjte potravinářskou fólií a nechte přes noc odležet v lednici.

2. Na krokant nasekejte mandle nahrubo a smíchejte s ostatními surovinami. Vypracujte hladké těsto, zabalte je do potravinářské fólie a nechte asi hodinu odležet v lednici. Pak těsto vyválejte na tenkou placku a v troubě předehřáté na 175 °C pečte 15 až 20 minut, až zezlátne. Zchladlý krokant rozdrobte.

3. Rebarboru očistěte a nakrájejte na špalíčky. V rendlíku svařte vodu s cukrem a ibiškovými květy, až se cukr rozpustí. Přeceďte, rozvarem přelijte rebarboru a nechte vychladnout. Pak rebarboru vyjměte a nálev svařte na sirup. Nakonec přeceďte smetanu, oslaďte ji moučkovým cukrem a vyšlehejte dotuha. Rebarboru podávejte přelitou sirupem, s kopečkem šlehačky a posypanou krokantem.

close info Archiv časopisu Gurmet / Archiv časopisu Gurmet zoom_in Ibišek, který koupíte ve formě čaje, perfektně podtrhne navinulou chuť rebarbory, šlehačka se postará o chuťový kontrast a krokant dodá každému soustu křupavost

Rebarborová zavařenina s banánem a malinami

Maliny se postarají o úžasnou barvu.

4 porce lívanců, 4–5 skleniček zavařeniny, příprava 45 minut + odležení

800 g rebarborových stonků

2 banány

80 g malin

500 g krupicového cukru

10 g pektinu

50 ml citronové šťávy

Lívance z ovesných vloček

100 g ovesných vloček

100 g celozrnné mouky

300 ml mléka

2 vejce

3 lžíce medu

1 lžička prášku do pečiva

olej na smažení

zakysaná smetana k podávání

1. Rebarboru nakrájenou na kousky pokapejte citronovou šťávou a smíchejte s polovinou cukru. Zakryjte a nechte v chladu stát do druhého dne.

2. V den přípravy zavařeniny podlijte rebarborovou směs malým množstvím vody, přidejte zbývající cukr a dejte vařit. Zhruba po 5 minutách varu přidejte nakrájený banán, maliny a vařte dalších 10 minut, až ovoce změkne. Potom část nebo všechnu marmeládu rozmixujte – podle toho, zda ji chcete mít hladkou, nebo s hrubší strukturou.

3. Vločky na lívance rozmixujte na mouku. Smíchejte s celozrnnou moukou a práškem do pečiva. V mléce rozpusťte med a rozkvedlejte vejce. Směs nalijte k mouce a zpracujte na těsto. Nechte 30 minut stát. Na pánvi rozehřejte olej a usmažte lívance. Podávejte s rebarborovou zavařeninou a zakysanou smetanou.

Tip: Pokud chcete marmeládu zavařit, přidejte do ní pektin. Nejlepší je přisypat ho během vaření smíchaný s cukrem. Na 1 kg ovoce a 500 g cukru budete potřebovat 10 g pektinu.

close info Archiv časopisu Gurmet / Archiv časopisu Gurmet zoom_in Delikátní chuť rebarbory je jako stvořená pro zavařování nasladko, ideálně ve spojení s banánem

Rebarborový koláč z křehkého těsta

Suroviny na 1 koláč

Těsto

300 g polohrubé mouky

150 g másla

2 žloutky

1 lžíce citronové šťávy

sůl

Náplň

500 g rebarbory

100 g krystalového cukru

50 g loupaných mandlí (nasekaných nahrubo)

0,5 cm dlouhý kousek čerstvého zázvoru (lze nahradit 1 lžičkou kandovaného zázvoru nakrájeného na malé kousky)

1 lžíce másla

1. Do prosáté mouky nasekejte nožem máslo. Přidejte 1 žloutek a citronovou šťávu a vypracujte hladké těsto. Pracujte rychle, aby se máslo nerozpouštělo. Hotové těsto odložte na 30 minut odpočinout do chladu.

2. Troubu rozehřejte na 180 °C. Rebarboru omyjte, osušte, oloupejte a nakrájejte na kousky dlouhé asi 3 cm. Na pánvi zahřejte máslo, přidejte rebarboru, cukr, mandle a zázvor a duste zhruba 10 minut ve šťávě, kterou rebarbora pustí. Podušené nechte vychladnout.

3. Těsto rozválejte do tvaru kruhu o síle asi 0,5 cm. Kruh musí být o něco větší než forma, aby těsto šlo přehnout přes náplň. Koláč naplňte rebarborou. V mis­tičce rozmíchejte zbylý žloutek a potřete jím těsto přehnuté přes rebarboru. Ihned dejte do trouby a pečte dozlatova zhruba 25 až 30 minut.

Tip: Přípravu koláče urychlíte, když si pořídíte hotové křehké těsto. To můžete koupit například v Bille nebo Tescu.

close info Archiv časopisu Gurmet / Archiv časopisu Gurmet zoom_in Upečte si jej, dokud je ještě rebarbora jemná a šťavnatá

Zdroj: časopis Receptář