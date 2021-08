Nejlepší recepty z přerostlých cuket: Vyzkoušejte cuperník našich babiček

V letošním roce se spousta zahrádkářů raduje z opravdu hojné úrody cuket. Hned co opadne radost však vyvstává otázka, jak vlastně veškerou nadílku zužitkovat. Tento druh zeleniny naštěstí nabízí obrovskou škálu zpracování a lze jej připravit i nasladko. Věděli jste, že z cukety můžete upéct perník nebo dort?

Společně s rajčaty, okurkami a paprikami patří mezi nejčastěji pěstované druhy zeleniny i cukety. Pravděpodobně nejvíce se připravují podobně jako řízky, tedy obalené v trojobalu a osmažené. Receptů z cuket ovšem existuje mnohem více. Dají se nakládat, lze z nich vykouzlit užasnou pomazánku na topinky a mnozí je také například plní masovou směsí. Málokdo však ví, že se cukety dají upravovat také nasladko. Se svou méně výraznou chutí se totiž skvělé hodí i do koláčů, buchet anebo perníků. Navíc jsou plné vody, díky čemuž moučníkům dodají úžasnou vláčnost a vy tak nebudete muset při pečení užívat mnoho tuku.

Hrnečková cuketová bábovka s ořechy

Budete potřebovat:

1 a 1/2 hrnku polohrubé mouky

1 hrnek krupicového cukru

2 vejce

1/2 hrnku mléka

1/4 hrnku oleje

1 hrnek nastrouhané cukety

1/2 hrnku nasekaných ořechů

1 sáček vanilkového cukru

1 sáček kypřícího prášku

1 lžíce kakaa

špetku soli

Postup:

V první řadě si rozehřejeme troubu na 180 stupňů. Ve větší míse promícháme všechny suché suroviny a následně přimícháme vejce, mléko, olej a nastrouhanou cuketu. Těsto vlijeme do předem vymazané a vysypané bábovkové formy a vložíme do trouby. Zhruba po deseti minutách stáhneme teplotu na 160 stupňů a pečeme asi dalších 40 minut. Po této době špejlí zkuste, je-li bábovka hotová, a pokud se těsto na špejli nelepí, bábovku z trouby vytáhněte. Nechte krátce vychladnout a vyklopte na talíř.

Cuperník (cuketový perník)

Budete potřebovat:

450 gramů polohrubé mouky

200 gramů cukru

3 vejce

6 lžic mléka

2 lžíce kakaa

150 gramů tuku na pečení

400 gramů nastrouhané cukety

1 sáček kypřícího prášku do perníku

1 sáček klasického kypřícího prášku

Postup:

Rozehřejte si tuk na pečení a nechte jej krátce vychladnout, aby nebyl horký, ale zůstal vlažný. Následně jej rozmíchejte s vejci, mlékem, cukrem a kakaem. Do vzniklé směsi prosejte mouku s oběma kypřícími prášky a nakonec přidejte cuketu. Těsto dobře promíchejte a nalijte do vymazaného a vysypaného plechu či plechu vyloženého pečícím papírem. Vložte do trouby vyhřáté na 170 stupňů a pečte asi 40 minut.

TIP: Upečený perník můžete vychutnávat jen tak. Úžasný je ale také politý čokoládovou polevou a posypaný kokosem či rozříznutý a promazaný marmeládou.

Cuketové brownies s ořechy

Budete potřebovat:

2 hrnky hladké mouky

1/2 rostlinného oleje

1 hrnek krupicového cukru

1/2 hrnku hořkého kakaa

2 hrnky nastrouhané cukety

1/2 hrnku nasekaných vlašských ořechů

2 lžičky vanilkového extraktu (lze použít i vanilkový cukr)

1 sáček prášku na pečení

1 lžičku soli

Postup:

Předehřejte troubu na 180 stupňů a v míse dobře promíchejte olej, cukr a vanilkový extrakt či vanilkový cukr. Následně přidejte mouku, kakao, prášek do pečiva a sůl. Nakonec jemně vmíchejte cuketu a ořechy a těsto nalijte do vymazané a vysypané formy. Vložte do trouby a pečte zhruba 25 až 30 minut. Při testu se špejlí by se brownies mělo lehce lepit a na dřívku zanechávat malé kousky těsta.

Cuketový koláč s citronem a malinami

Budete potřebovat:

2 vejce

2 hrnky polohrubé mouky

2/3 hrnku cukru

1/2 hrnku rostlinného oleje

1/2 hrnku podmáslí

1 hrnek nastrouhané cukety

1 citron

1/2 lžičky soli

1 hrnek malin

Postup:

Troubu si rozehřejte na 175 stupňů a v míse vyšlehejte cukr s vejci a olejem. Přidejte podmáslí, šťávu a kůru z jednoho citronu a nastrouhanou cuketu. Nakonec prosejte do směsi mouku s kypřícím práškem a zlehka vmíchejte maliny, abyste je nepoškodili.

Těsto nalijete do vymazané a vysypané formy a pečte zhruba 55 minut. Pro zjištění propečenosti těsta opět poslouží špejle. Nechte vychladnout a můžete podávat.