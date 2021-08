Recepty z cukety: 2 skvělá jídla, rychlá, levná a vynikající, ideální na oběd

Sezóna cuket vrcholí. Jsou teď za pár kaček a dobře dostupné. Uvařte si z nich pár skvělých jídel, jsou totiž jednoduché, nenáročné a ještě k tomu zdravé! Recepty z cuket jsou nyní naprostý hit.

Víte co je výhodou cuket? Obsahují minimum kalorií a vysoký podíl minerálů. A je to super zelenina, která se výborně uplatňuje při zeštíhlujících dietách. Zároveň má skvělou jemnou chuť. Bezvadně se hodí do mnoha pokrmů, zejména předkrmů, příloh nebo jako pochoutka ve formě jednohubek. Je možné ji připravit naslano, nasladko, za syrova i tepelně ji upravit.

Vařte z kvalitních kousků cuket

Chuťově nejlepší jsou mladé cukety. Jejich slupka je tenká a nemají vyvinutá semena. S tím, jak cuketa stárne, její dužina se vysušuje, přichází lehce o maximálně intenzivní chuť a je spíš škrobovitá, ale stačí ji oloupat. Cuketu kupujte podle vzhledu. Povrch by měl být pěkně lesklý, tvrdý a bez výrazných vrypů a otlučenin. Skladujte ji v teplejší části lednice, protože teploty blízké nule ji mohou poškodit.

Jídla z cukety se postarají o vaše zdravé tělo

Cuketa byla vyšlechtěna v Itálii a v české kuchyni její obliba vzrostla v 80. letech. Téměř z 90 až 95 % je tvořena vodou. Obsahuje i velký podíl vlákniny, mnoho sacharidů a minerálních látek, především vápník a hořčík. Dokonce je přímo nabitá vitamíny A, B, C, K a E. Podporuje činnost srdce, střev a ledvin. Je naprosto výborným zdrojem kyseliny listové, která je důležitá pro správný růst a vývoj lidského plodu. Takže hurá do vaření a vyzkoušet můžete naše snadné a chutné recepty.

Cuketové hranolky jsou ideální pokrm, kdy máte jen tak na „něco“ chuť či chcete sáhnout po malé svačince. Zdroj: profimedia.cz

Cuketové hranolky s česnekem a parmezánem

Ideální pokrm, kdy máte jen tak na „něco“ chuť či chcete sáhnout po malé svačince. Pravděpodobně si tento recept zamilujete natolik, že vás ani nenapadne si dát hlavní jídlo. Ve chvíli, kdy spojíte chuť cukety s chutí citronu, česneku a parmezánu, okamžitě se ocitnete ve světě naprosto skvělého gurmánského zážitku.

Co budete potřebovat

Připravte si pečlivě omytých 700 g cuket, 2 lžíce olivového oleje, 1 lžičku citronové šťávy, 2 stroužky třeného česneku, 3/4 hrnku strouhaného parmezánu, sůl a čerstvě mletý černý pepř.

Postup přípravy

Nejprve si předehřejte troubu na 180 °C a plech pokryjte pečícím papírem nebo nechte jen tak a potřete ho olejem. Cuketu si nakrájejte na tlusté hranolky. Nejprve ji podélně rozkrojte napolovic a pak každou půlku opět podélně na polovic. Vzniknou vám z každé cukety 4 velké hranolky. Fantazii se však meze nekladou, takže velikost hranolek je na vás. V míse smíchejte olej, citronovou šťávu a česnek. Cukety rovnoměrně rozprostřete na plech, potřete je připravenou směsí a posypte je parmezánem. Nakonec je okořeňte solí a pepřem a pečte tak 11 až 13 minut. Plech dejte blíže k vrchní hraně trouby a nechte parmezán zapéct do zlatova.

Na cuketové nudličky si nakrouhejte cuketové špagety. Zdroj: profimedia.cz

Cuketové nudličky se sýrovou omáčkou a bylinkami

Vyzkoušejte odlehčenou variantu klasických těstovin. Nemusíte je ani vařit, jelikož jsou z čerstvých cuket. A se sýrovou omáčkou je to naprostá delikatesa.

Co budete potřebovat

Na dvě porce si nachystejte 1 větší cuketu, 50 g goudy, 2 žloutky, 2 lžíce kysané smetany, 1 lžíci přepuštěného másla, 1 větší rajče, zelenou petrželovou nať, chilli koření a sůl.

Postup přípravy

Cuketu omyjte, odkrojte oba konce a škrabkou na špagety nakrouhejte potřebné množství špaget. Nechte je chvilku "vypotit". Mezitím si připravte cuketovou omáčku. Zbylou část cukety nastrouhejte nahrubo. Na pánvi rozehřejte přepuštěné máslo, cuketu osolte a za občasného promíchání osmahněte. Nakrájejte si rajče na kostičky, zelenou petrželku nasekejte nadrobno a vše pečlivě smíchejte. Pak si nastrouhejte goudu. V hrnečku si rozmíchejte žloutky s kysanou smetanou. Když bude cuketa dostatečně vypocená, přisypte chilli koření, promíchejte a hned odstavte ze sporáku. Potom už stačí jen přidat žloutkovo-smetanovou směs a promíchat. Hotovou omáčku vmíchejte do syrových špaget, posypte sýrem, rajčetem a petrželkou a můžete podávat na stůl.

Dobrou chuť!

