Tahle jídla frčela v devadesátkách: 5 nejlepších porevolučních receptů

Jak vzpomínáte na devadesátky? Chybí vám některá jídla a recept by vás potěšil? Ani tato jídla nejsou složitá na přípravu a potěší vaše vzpomínky i mlsný jazýček.

Vzpomínky na devadesátá léta nejsou jen plné mačkaného šusťáku či barevných sak akčních podnikatelů s ramenními vycpávkami. Pro milovníky kriminalistických příběhů jsou to „divoké devadesátky“ plné násilí a podvodů, pro děti příliv pohádek a knížek z produkce Disney.

Co se týče gastronomie, i v restauratérství a občerstvení došlo k řadě změn. Do republiky se dostaly potraviny, které dnes považujeme za zcela běžné, ale tehdy jsme na ně koukali s uvytržením. Novinkou byly krásné tištěné etikety na džemu nebo nové tvary těstovin. Bylo to terno!

Na jídelním lístku už se neobjevovala Kofola ani Citrocola nebo Toptopic, jejichž lépe či méně zdařilé pokusy o návrat přišly o něco později. Na menu restaurací a občerstvení se začala objevovat nová jídla. Někdy se po letech navrátily klasiky.

Připravte si doma katův šleh

Mezi taková jídla v restauracích patřil také pikantní katům šleh, na který se můžete podívat zde. Inspirujte se videopříspěvkem z repertoáru Vaříme s kovbojem. Některé retro stojí rozhodně za to!

V devadesátkách se znovu objevil tatarák

Oblíbenou klasikou, která se z lístků restaurací vytrácí a pak po letech opět slaví návrat, je také tatarák. Tatarský biftek z kvalitního hovězího masa, ale také falešný tatarák z brambor se staly oblíbenými pokrmy. Pravý tatarský biftek se začal objevovat i v renomovaných restauracích. Hromádku masa mohl podle svých představ připravit šéfkuchař, ale také návštěvník restaurace smícháním ingrediencí na talířku s masem i žloutkem.

Jak tatarský biftek připravuje Roman Paulus, se podívejte ve videu:

Milované i nenáviděné kuřecí s broskví

Jednoduchou klasikou je také kuřecí plátek se šunkou a broskví. Přírodní kuřecí řízek osmahnutý z obou stran v mírně zahuštěném výpeku stačí dekorovat plátkem šunky a polovinou mírně ohřáté kompotované broskve. Vše ještě teplé bylo nutné zasypat strouhaným tvrdým sýrem, aby se mírně rozpustit. Jako příloha se hodily brambory na různé způsoby. I tento recept si můžete přečíst u nás.

Krabí salát

Chuťovkou, kterou si oblíbili i studenti a mladí, byl krabí salát či pomazánka. Prodával se stejně jako dnes v lahůdkách, ale o svou verzi se mohl každý pokusit doma. Pokrájené krabí, respektive surimi tyčinky stačí dochutit majonézou, jogurtem nebo tatarskou omáčku, jemně nasekanou cibulkou, pár kapkami citronu, solí a pepřem.

I když jsou základní suroviny vždy podobné a zdá se, že příprava není nijak složitá, čert ví, proč krabí salát nechutná stejně jako v lahůdkářstvích, kde šel na dračku.

Šunkové rolky s křenovou pěnou jsou jemné i pikantní. Zdroj: Vitaliy Purtov / Shutterstock

Šunkové rolky

Za návrat a vyzkoušení určitě stojí šunkové rolky. Jsou vynikajícím lehkým předkrmem, ale také skvělou chuťovkou na obloženém talíři. Hodí se svěle k vínu i pivu.

Rolička z plátku šunky se plnila vyšlehanou pěnou ze smetany ke šlehání, lžíce strouhaného křenu, špetky soli a pár kapek citronové šťávy. Nic složitého, přitom vynikající a neotřelá chuťovka, po které se jen zapráší.