Pamatujete, co jste jedli v devadesátkách? Zavzpomínejte na tři nejlepší recepty

Devadesátá léta byla nesmírně divoká. A to i v kuchyni. Lidé začali se svými osvědčenými recepty mnohem více experimentovat, až občas vznikaly pokrmy, na které se už v dnešní době spousta lidí dívá převážně s odporem. Připravovalo se ale i mnoho jídel, které si svou popularitu dokázala udržet dosud. Jaké lahůdky se v devadesátkách vařily nejvíce a ke kterým stojí za to se vrátit i nyní?

Devadesátá léta jsou dobou, na niž mnozí rádi s nostalgií vzpomínají. A hlavně pak starší generace si ještě raději připomíná nejrůznější pokrmy, které se tehdy objevovaly na stolech a na kterých si celá rodina radostně pochutnávala. Jídlo si tenkrát takřka nikdo neobjednával, prodejny s rychlým občerstvením byly v Česku teprve v plenkách a exotické suroviny byly nesmírně drahé.

Každý tedy spoléhal na dobře známé ingredience, ze kterých si doma připravil poctivé a plnohodnotné pokrmy. Recepty, na něž se v devadesátkách sázelo, se od těch dnešních v lecčem lišily. Měly ale bezpochyby své kouzlo. Připomeňte si tři legendární recepty, které vás vrátí v čase a pohladí vaše chuťové pohárky.

Katův šleh

Katův šleh je naprostou klasikou české kuchyně. Zdroj: Shutterstock

Pokrmem, nad kterým dnes i mnozí šéfkuchaři ohrnují nos, je bezesporu katův šleh. Pikantní masová směs se zeleninou je ale možná terčem přehnané kritiky poměrně neoprávněně. Když se připraví z kvalitních surovin, jde o dobré a vlastně i poměrně vyvážené jídlo.

Budete potřebovat:

500 gramů vepřové kýty

1 červenou cibuli

1 čerstvou červenou papriku

1 feferonku

300 gramů leča

1 kyselou okurku

2 lžíce worcesterové omáčky

4 lžíce kečupu

2 stroužky česneku

olej

sůl

pepř

Postup:

Nejdříve si připravíme maso. Vepřovou kýtu nakrájíme na nudličky, které osolíme, opepříme a promícháme s worcesterovou omáčkou a dvěma lžícemi oleje. Naložené maso necháme chvíli odpočívat a nakrájíme si zeleninu. Cibuli pokrájíme na půlměsíčky, papriku zbavíme jádřince a nakrájíme ji na proužky. Jadérek zbavíme také feferonku a nasekáme ji nadrobno. Nadrobno si nakrájíme také kyselou okurku a česnek. Sterilované lečo přes síto slijeme a necháme jej okapat.

V hlubší pánvi si rozehřejeme trochu oleje a zprudka na něm orestujeme maso. Poté k němu přidáme cibuli, česnek, papriku a feferonku, všechno společně promícháme a necháme opět asi pět minut restovat. Nakonec do pánve přidáme lečo a kečup, katův šleh prohřejeme a dochutíme solí a pepřem. Katův šleh podávejte například s bramboráčky nebo bramborovými hranolky.

Španělský ptáček podle Romana Vaňka

Španělský ptáček je oblíbený hlavně mezi starší generací. Zdroj: Profimedia

V posledních letech se na něj v mnoha domácnostech poněkud pozapomnělo a vystřídaly jej nejrůznější plněné kuřecí kapsy a jiné modernější recepty. Je to ale velká škoda. Španělský ptáček si totiž rozhodně zaslouží návrat na nedělní stoly.

Budete potřebovat:

Na závitky:

4 plátky hovězí kýty

1 vejce uvařené natvrdo

2 sterilované okurky

4 lžíce plnotučné hořčice

1 střední cibuli

40 gramů špeku

80 gramů špekáčků

sůl

pepř

Na omáčku:

3 cibule

40 gramů špeku

1 lžíci hladké mouky

50 gramů sádla

800 mililitrů hovězího vývaru

100 mililitrů láku z okurek

1 lžíci plnotučné hořčice

Postup:

Plátky hovězí kýty si zlehka naklepeme tak, aby se maso nepotrhalo. Dobře každý plátek osolíme a opepříme a z jedné strany jej potřeme hořčicí. Do jednotlivých plátku naskládáme špek, špekáček, čtvrtku vejce, půlku okurky rozříznuté podélně a také čtvrtku cibule. Každého ptáčka pak zabalíme a dobře upevníme například kuchyňskou nití.

Ve velkém hrnci rozpálíme sádlo a zprudka v něm ze všech stran opečeme ptáčky. Poté je z hrnce vyndáme a na jejich místo přijde najemno nakrájená cibule a stejně tak nakrájený špek. Necháme cibuli zezlátnout, poté ji zaprášíme moukou. Mouku opékáme do doby, než je krásně hnědá. Přilijeme do hrnce vývar, lák z okurek, přidáme hořčici, všechno promícháme a vrátíme do něj ptáčky. Stupeň plotny stáhneme na minimum, hrnec přiklopíme a ptáčky dusíme asi 90 minut, aby byly měkké.

Nakonec z ptáčků odstraníme nitě a můžeme servírovat. Omáčku můžeme ještě přecedit, ale pokud vám v ní nevadí kousky cibule a špeku, nemusíte si přidělávat práci. Ke španělským ptáčkům se skvěle hodí například vařená rýže.

Buřty na pivě

Buřty na pivu jsou rychlou večeří i snadným obědem. Zdroj: Shutterstock

Nejen v devadesátých letech bylo nesmírně populární opékání špekáčků, když to počasí dovolilo. Pokud ale byla venku zima, špekáčky se pekly v troubě. Buřty na pivě se zkrátka staly naprostou klasikou, která nestárne.

Budete potřebovat:

8 kvalitních špekáčků

2 lžíce hořčice

3 červené cibule

200 gramů anglické slaniny

2 stroužky česneku

1 lžíci sádla

2 chilli papričky (není nutné)

1 lžičku mleté sladké papriky

400 gramů loupaných rajčat v konzervě

250 mililitrů černého piva

sůl

pepř

Postup:

V první řadě rozřízneme špekáčky podélně napůl a potřeme je hořčicí. V pánvi si rozehřejeme sádlo a orestujeme na něm najemno nakrájenou cibuli a na kostičky nakrájenou anglickou slaninu. Do pánve prolisujeme česnek, přidáme nasekané chilli papričky, mletou papriku, konzervovaná rajčata a také zbytek hořčice. Všechno společně krátce provaříme a nakonec do směsi přilijeme pivo. Směs přelijeme do pekáčku a vložíme do ní špekáčky. Pekáček přiklopíme a vložíme do trouby vyhřáté na 20 stupňů na 15 minut. Poté pekáček odklopíme a necháme buřty dalších 15 minut dopéct. Podáváme s kouskem chleba a ideálně také sklenicí vychlazeného piva.