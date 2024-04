Pampelišky jsou krásně žluté zářivé květiny, které v tomto období najdete skoro všude. I když vás pravděpodobně rodiče učili, že co je na zemi, to se nejí, pampelišky jíst můžete. Existuje dokonce několik receptů, podívejte.

Možná vás rodiče v dětském věku učili, že co je na zemi, to se nesbírá, a už se to rozhodně nestrká do pusy. O mnohých věcech toto tvrzení samozřejmě platí, ale co se týče květin jako jsou například pampelišky, platí pravý opak. Pampelišky mohou vašemu tělu dodat zajímavé vitamíny a minerály. Existuje několik receptů z pampelišek, které můžete zařadit do vašeho jídelníčku.

Video recept na pampeliškový med najdete na Youtube kanále Vaříme s Mozkem:

Zdroj: Youtube

Recepty z pampelišek

Nejvíce zdravých vitamínů a minerálů, které mají schopnost odbourávat z těla škodlivé látky, dostane vaše tělo z pampeliškových listů. Ty můžete využít například na salát. Saláty jsou na jaře, a především v létě, nepostradatelné. Jsou totiž lehké na žaludek, takže vás zasytí, ale zároveň si nebudete připadat těžce. Navíc jsou saláty samozřejmě velice zdravé.

close info Profimedia zoom_in Pampeliškové listy obsahují mnoho vitamínů a minerálů. Jsou také skvělé jako základ lehkého jarního salátu, který si můžete připravit například se slaninou a vejcem.

Pampeliškové listy mají lehce nahořklou chuť, záleží však, v jakém období je sbíráte. Na jaře jsou listy ještě mladé, a jejich chuť je tím pádem hořkosladká. Čím starší listy jsou, tím se také zintenzivňuje jejich hořkost. Když ale vyberete dobré přísady do salátu, i ta hořkost se dá nakonec přežít.

Pampelišková polévka

Pokud budete mít chuť na lehčí, ale zároveň teplé jídlo, můžete si z pampelišek udělat i polévku. Možná si pamatujete, že když jste byli dětmi, hráli jste si na kuchaře. Do kyblíku jste nalili vodu, a přidali jste do ní všechny květiny, zeleň a bobule, které jste našli a svůj výtvor jste nazývali polévkou.

A možná jste pak po rodičích chtěli, aby to vypili. Když však naservírujete tuto polévku z pampelišek rodičům, rozhodně si na ní ale pochutnají. Listy pampelišky, ze kterých se polévka vaří, také podporují hubnutí.

Smetanová polévka s pampeliškovými listy je skvělým způsobem, jak zasytit žaludek něčím teplým, a zároveň lehkým. Pampelišky se zkrátka hodí skoro k čemukoliv. Co je ale nesmírně důležité je, abyste po natrhání listů vše velice důkladně několikrát umyli teplou vodou, a poté nechali uschnout. Tento krok, prosím, nikdy neopomíjejte, než se pustíte do vaření.

