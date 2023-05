3 skvosty ze socialistické kuchařky: Tohle jsme milovali jako děti u babičky

Neohrnujte nos! Socialistická kuchařka skrývá lecjaký poklad a často obyčejná a chutná jídla, která navíc moc nestojí. Návrat k jednoduchosti receptů vůbec není od věci a chcete-li si i tyto obyčejné recepty vylepšit, použijte jednoduše kvalitnější ingredience.

Co skrývá socialistická kuchařka?

Mezi taková pozapomenutá jídla patří také rýžový nákyp. Není nijak složitý a může být i lehoučký a jemný. Když mu navíc uděláte čepici z bílků, kterou necháte zapéct a zezlátnout, bude to i parádní podívaná.

Takhle připravuje rýžový nákyp Roman Paulus.

Prostá, ale chutná jídla z doby socialismu

Podobnou sladkou dobrotou je třeba také žemlovka, ale tu si necháme na jindy, ať to není jen o sladkém. Co vám ještě u babičky chutnalo? Děláte stejné recepty i dnes? Mezi klasické recepty patřilo lečo i kuře pečené v soli. Tak málo ingrediencí se vidí jen málokdy a solná lázeň kuřátku zajistí šťavnatost. Není to ani žádné velké vaření.

Celé kuře stačí omýt a osušit. Vnitřek kuřete posolte a vložte dovnitř kousek másla a bylinky. Krásně voní také bylinky s citronem. Nožky k sobě stáhněte kouskem kůže přetažené přes klouby a bylinkami se solí vydatně posypejte také kuře zvenku. Nebo k soli přidejte trochu vody a směsí dobře kuře pokryjte. Solí vysypejte také pekáček. Na jedno kuře použijte asi kilo soli, takže vám dost určitě zůstane i na dně pekáčku.

Takto připravené kuře pečte v předehřáté troubě na asi 180 °C zhruba hodinu, pak kuře otočte a pečte opět jednu hodinu.

Po upečení je nutné vrstvy soli, které zatvrdnou, odstranit a kuře přemístit na tác nebo talíř k naporcování. Nevýhodou je, že kůže může být až příliš slaná, a budete ji muset možná celou odstranit.

Sůl udrží pečené maso velmi šťavnaté. Zdroj: Shutterstock

Je ve vaší kuchařce lečo?

Mezi letní lahůdky, kdy máme na zahradách rajčata, cibuli i papriku, patří také lečo. Cibuli a papriku je třeba nakrájet a osmahnout na sádle nebo oleji. Pak přidat rajčata a krátce podusit. Nakrájené kousky uzeniny můžete přidat do zeleninové směsi, ale chutnější je osmahnout si ji na vedlejší pánvi se špetkou lahůdkové papriky.

Do zeleniny přidejte uzeninu, nechejte vše prohřát a v misce nebo hrnku rozmíchejte vajíčko. Tím lečo zahustěte, osolte, opepřete a podávejte s čerstvým pečivem.

I když je uzeniny v leču jen pomálu, vyberte lepší, voňavější a klidně i tvrdší salám nebo dobrou klobásku.