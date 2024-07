Ledová káva patří k létu stejně nerozlučně jako bohyně Héra k Diovi. A stejně tak si řecké frappé nejlépe vychutnáme v zemi jeho původu anebo alespoň z rukou či podle receptu těch nejpovolanějších, tedy Řeků. O svůj léty prověřený postup se s námi podělil přímo jeden z vyhlášených řeckých kavárníků.

Frappé, ikonická řecká ledová káva, je ideálním nápojem na horké letní dny. Její historie je stejně fascinující jako její chuť. Příprava tohoto osvěžujícího nápoje je jednoduchá, ale pro dokonalý výsledek je důležité dodržet správný postup.

Frappé se zrodilo téměř náhodou, ale dnes je neodmyslitelnou součástí řecké kultury. Připravme si tedy tento lahodný nápoj přesně tak, jak to dělají v tradičních řeckých tavernách.

Na video od Gastro 21 o tom, jak připravit řecké frappé, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Historie frappé a správná příprava

Historie frappé sahá do roku 1957, kdy se v řecké Soluni konal mezinárodní gastronomický veletrh. Zaměstnanec firmy Nestlé tehdy předváděl, jak lze pomocí šejkru vyrobit nápoj pro děti z čokolády, mléka a ledu.

Během přestávky chtěl připravit kávu, ale zjistil, že nemá horkou vodu. Zkusil tedy stejný postup jako při přípravě nápoje pro děti – instantní kávu zalil studenou vodou, přidal led a protřepal. Tak vzniklo frappé, které si rychle získalo oblibu.

Příprava frappé je jednoduchá, ale vyžaduje dodržení několika klíčových kroků pro dosažení dokonalé chuti a textury. Nejprve vezměte dvě lžičky kvalitní rozpustné kávy a dejte je do vysoké sklenice.

Přidejte cukr podle chuti a zalijte trochou studené vody, jen tolik, aby se směs dala dobře vyšlehat. Poté směs vyšlehejte pomocí frapovače nebo šejkru, dokud nevznikne hustá, krémová pěna. Do sklenice přidejte ledové kostky a dolijte vodou nebo mlékem podle preference.

Klíčem k perfektnímu frappé je správná konzistence pěny. Pěna by měla být krémová, světlá a bez bublinek. Pokud nemáte frapovač, můžete použít šejkr, ale vyžaduje to více úsilí. Důležité je nepřehánět to s množstvím vody na začátku. Pěna musí být hustá, takže vodu přidávejte postupně, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

close info Witanto Gallery / Shutterstock zoom_in Typické frappé je vyšlehaná instantní káva s mlékem a ledem.

Tipy, triky a kvalita připravované kávy

Při přípravě frappé je důležité dodržovat několik zásad. Pokud použijete příliš mnoho vody hned na začátku, pěna nebude dostatečně hustá a kvalitní. Ze začátku přidávejte vodu po lžících a pěnu testujte, podobně jako to děláte u šlehačky nebo sněhu z bílků. Pěna by měla být tak hustá, že při otočení sklenice dnem vzhůru nevypadne.

Další důležitý aspekt je použití kvalitní rozpustné kávy. Káva nižší kvality může negativně ovlivnit chuť i konzistenci pěny. Když máte dokonalou pěnu, můžete přidat led, dolít vodu nebo mléko a užít si osvěžující nápoj.

Řecké frappé je nejen skvělým letním osvěžením, ale také nápojem s fascinující historií. Jeho příprava může vyžadovat trochu cviku, ale výsledek stojí za to.

Díky jednoduchým krokům a několika užitečným tipům můžete i vy doma připravit frappé, které bude chutnat jako z pravé řecké taverny. Užijte si tento osvěžující nápoj a přeneste se alespoň na chvíli do slunečného Řecka.

