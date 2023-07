Lahanosalata: Fantastický řecký zelný salát, mnohem lepší než slavný coleslaw

Salát coleslaw je oblíbenou přílohou prakticky k jakémukoliv kousku masa. Je lahodný, krásně křupavý, avšak také dost kalorický a těžký. Věděli jste ale, že se v Řecku často připravuje jeho odlehčenější varianta? A i ta je chuťově naprosto báječná.

Pokud si potrpíte na zdravý životní styl, pak je pro vás určitě lepší naservírovat ke kousku grilovaného masa namísto pečiva nějaký dobrý salát. A velmi populární je například salát coleslaw. Přestože jde ale o salát, coleslaw nepatří zrovna mezi ty nejdietnější přílohy. Obsahuje totiž poměrně velké množství majonézy a také smetany, kvůli čemuž je dost tučný. Naštěstí si jej ale můžete připravit i v podstatně lehčí podobě. Salát zvaný lahanosalata Řekové naprosto zbožňují.

Bílé i červené zelí má neskutečné množství nadstandardních vlastností. Je skvělým zdrojem vlákniny, minerálních látek a vitamínů rozpustných ve vodě. Zdroj: profimedia.cz

Zelí jako superpotravina

Stejně jako u coleslawu, i u salátu lahanosalata je hlavní ingrediencí hlávkové zelí. To nejenže skvěle chutná, ale také má mnoho blahodárných účinků na lidské zdraví. Nachází se v něm obrovské množství vitamínu C a je také úžasným antioxidantem. Zelí je bohaté i na nejrůznější minerály. Jeho pravidelná konzumace napomáhá předcházet například vzniku šedého zákalu a podporuje dobrou paměť.

Hlávkové zelí je zkrátka právem považováno za superpotravinu. Přestože je plné zdraví prospěšných látek, obsahuje jen minimum tuků a sacharidů. Proto se báječně hodí i do jídelníčků těch, kteří se snaží shodit na váze. Navíc je plné vlákniny, která podporuje přirozenou detoxikaci těla, napomáhá zdraví střev a zbavuje tělo nadbytečné vody.

Zelí je odpradávna levná vitamínová bomba a osvědčený všelék našich babiček. Zdroj: profimedia.cz

Řecký zelný salát

Salát z hlávkového zelí by si měl zkrátka dopřát každý minimálně jednou týdně. Jakmile zelí spojíte s cibulí, olivovým olejem a citronovou šťávou, můžete si být jisti tím, že lepší salát rozhodně jen tak nevykouzlíte.

Podrobný postup najdete ve videu:

Na dvě porce si připravte asi 1/2 hlávkového zelí. Zelí očistěte a nakrájejte jej na tenké nudličky. Pak jej dejte do mísy, přidejte k němu 1 větší špetku soli a zhruba 3 minuty zelí masírujte, aby změklo. Do salátu přidejte ještě půlku na nudličky nakrájené cibule, 1 větší hrst najemno nasekané petrželky a také 3 lžíce kvalitního olivového oleje. Salát ještě dochuťte šťávou a kůrou z 1 menšího citronu a nakonec ho zasypte sezamovými semínky. Pokud chcete, aby byl salát opravdu křupavý, přidejte do něj ještě 1 nakrájenou mrkev a třeba i salátovou okurku. Dobře promíchejte a můžete podávat.

TIP: Salát bude chutnat mnohem lépe, když jej před podáváním necháte odpočívat minimálně 30 minut v chladničce. Skvěle se hodí jak ke grilovanému masu, tak třeba i k řízku. Lahodný je ale i sám o sobě jako jednoduchá a lehká večeře.