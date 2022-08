3 fantastické rychlovky z remosky: Brambory, kuře nebo bublanina téměř bez práce

Malá přenosná trouba, která zvládne všechno, hlásí velkolepý návrat! Remoska. Klasika, která se neobjevuje už jen na chalupách, si nachází místo ve stále větším počtu kuchyní. Co v ní můžete vykouzlit za rychlovky k obědu i večeři?

Trochu historie

První sériově vyráběné remosky se začaly objevovat ve Zdicích, poté se výroba přestěhovala do Ondřejova a nakonec do Kostelce nad Černými lesy. Ochrannou známku získala remoska roku 1964. Okolo roku 1994 začíná být prostor v Kostelci stísněný, proto se výroba opět stěhuje – do Frenštátu pod Radhoštěm. Po roce 2000 zažívá remoska mohutný vzestup a to v Anglii, kde si ji lidé velice oblíbili. Dokonce jednu remosku dostal samotný princ Charles! V roce 2013 mění tvar i barvu a co je nejdůležitější, snižuje spotřebu! Za celou svou kariéru přistála na více než 5 miliónech kuchyňských linkách.

V remosce lze připravit i výtečné sladké pokrmy! Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pečené brambory s cibulí, bylinkami a směsí sýrů

Suroviny:

máslo

cibule

brambory

mozzarella

feta

parmazán

pepř

sůl

tymián

rozmarýn

Jak na to:

Nejprve si nachystejte sýry. Mozzarellu natrhejte na kousky, fetu rozdrobte a parmazán nastrouhejte. Brambory si oloupejte a nakrájejte je na tenké plátky.

Remosku si dokonale vymažte máslem a začněte vrstvit. Na dno vyskládejte plátky nakrájené cibule, pak rozprostřete polovinu brambor, malinko vršek brambor posolte, opepřete, zaházejte polovinou sýrů a na vrch vhoďte trochu bylinek. Další vrstva bude stejná. Pečte do té doby, až povrch zezlátne. Můžete servírovat přímo z remosky, anebo obsah vyklopit první vrstvou cibule vzhůru.

Kuře rozporcujte a uložte na zelí s cibulí. Zdroj: Shutterstock

Pečené kuře na zelí

Potřebné suroviny:

kuře

cibule

kysané zelí

sůl

pepř

grilovací koření

několik plátků slaniny

Příprava:

Na dno remosky rozprostřete kysané zelí, na něj naaranžujte pokrájenou cibuli na kolečka, na ní naservírujte rozporcované kuře, okořeňte a na kuře vyskládejte několik plátků slaniny. Pečte na 180 °C, dokud nebude kuřátko měkké. Na podrobný návod se můžete podívat na tomto videu:

Bublanina

Co je potřeba:

140 g cukru

3 vejce

60 ml rozpuštěného másla

100 ml mléka

220 g polohrubé mouky

prášek do pečiva

vanilkový cukr

citronová kůra z jednoho citronu

ovoce

Postup:

Oddělte si žloutky od bílků. Do žloutků si odvažte 140 g cukru krupice a utřete do pěny. Přidejte vlažné mléko. Do mouky si vsypte prášek do pečiva a vše opatrně postupně vmíchejte do směsi. Vlijte rozpuštěné máslo a přidejte citronovou kůru. Z bílků si ušlehejte sníh a jemně ho vmíchejte do těsta. Remosku si vymažte zbylým máslem (vysypávat výrobce nedoporučuje) a vlijte připravené těsto. Povrch bublaniny pocukrujte vanilkovým cukrem a na něj vyskládejte vámi vybrané ovoce. Pečte cirka 30 minut, zhruba v polovině času si povrch bublaniny překryjte alobalem, aby se ovoce nespálilo. Na přesný čas raději nespoléhejte a zjišťujte pomocí špejle, jestli už je bublanina propečená nebo ne. Jakmile bude dobrota hotová, špejlí jí propíchejte na několika místech, aby z ní vyšel vzduch a bublanina vám „nespadla“.

