Zapomenutý retro jahodový Miláček znovu objeven! Za socialismu jsme ho milovali

Pokud máte na zahradě spoustu čerstvých jahod a přemýšlíte, jak je zpracovat, připravte si delikátní jahodový dezert Miláček. Je dokonale nadýchaný, přiměřeně sladký a perfektně se hodí do horkého odpoledne.

V dobách socialismu se zrodila celá řada skvělých moučníků a dezertů, na které se postupem času pozapomnělo. Jedním takovým dezertem je i jahodová pěna zvaná Miláček, kterou svého času zbožňovali snad úplně všichni. Miláček byl dostupný v každé cukrárně a také obchodě. A našel si spoustu příznivců.

Dezert Miláček zažil doby největší slávy během socialismu. Zdroj: Shutterstock

Jahodová pěna

Recept na jahodovou pěnu najdete ve videu:

Dezert Miláček je v podstatě jen pěna z rozmačkaných jahod, cukru, bílků a případně také želatiny. V obchodech se prodával v menších vaničkách a byl natolik nadýchaný, až mu někteří začali říkat „sladký vzduch”. Pak ale najednou z obchodů a cukráren zmizel a jeho milovníkům zůstala jen vzpomínka na jeho lahodnou chuť.

Možná i proto se jej řada lidí rozhodla připravovat i doma. Miláček totiž není na výrobu nijak složitý a během sezóny jahod ho zvládne nachystat naprosto každý.

Dezert Miláček

Jahodovou pěnu si pochopitelně můžete připravit i podle původní receptury. V dnešní době ovšem u mnohých panují obavy ze syrových bílků, a tak hledají různé alternativy. Není ale třeba se bát. Miláčka si totiž můžete připravit i podle jiného postupu a přesto se dočkat jeho nezapomenutelné chuti.

Miláček není na přípravu nijak složitý a chutná božsky. Zdroj: Shutterstock

Jahodové pyré

Na úplném začátku si ze 250 gramů čerstvých jahod připravte v kuchyňském robotu pyré, případně postačí jahody rozmačkat vidličkou. Čím ale budou jemnější, tím lepší chuť bude dezert Miláček mít.

Sníh z bílků

Následně se pusťte do sněhu z bílků. Rozklepněte dvě vajíčka a oddělte žloutky od bílků. Do bílků přidejte špetku soli a vyšlehejte z nich sníh. Mísu se sněhem poté položte do vodní lázně a začněte do sněhu zašlehávat moučkový cukr. Pokud máte rádi opravdu sladké dezerty, použijte 4 lžíce moučkového cukru, v opačném případě postačí i 1. Bílky s cukrem šlehejte tak dlouho, dokud nevznikne opravdu hustá a pevná pěna, pak je sundejte z vodní lázně a položte je v míse do studené vody. A opět šlehejte. Tentokrát dokud sníh zcela nevychladne.

Nakonec do sněhu vmíchejte jahodové pyré a také 150 gramů domácí šlehačky. Jahodovou pěnu nandejte do dezertních mističek a dejte ji vychladit do chladničky alespoň na 2 hodiny. Před servírováním pěnu ještě ozdobte plátky čerstvých jahod a například lístečkem máty nebo meduňky.