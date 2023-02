Poličská pomazánka: Retro z osmdesátek je znovu hitem

V dobách socialismu se na stolech často objevovaly nejrůznější pomazánky, které se společně s chlebem či rohlíkem stávaly rychlou večeří nebo svačinou. Mezi ty nejoblíbenější patřila pomazánka poličská. Víte, jak ji připravit podle normy z roku 1986?

Sedmdesátá a osmdesátá léta minulého století přinesla do československých domácností celou řadu lahodných pokrmů, jejichž příprava nebyla nijak finančně náročná a zároveň byla nesmírně jednoduchá. Bohužel se ale na mnohé z nich postupem času tak trochu pozapomnělo. Některé ale rozhodně stojí za připomenutí. Například lahodná poličská pomazánka.

Nejdříve uherská, pak poličská pomazánka

Kdy přesně si získala svou popularitu poličská pomazánka, není tak docela jasné. Ví se však, že vznikla jako alternativa uherské pomazánky (často zvané také jako uherská pěna). Ta se, jak již název napovídá, připravuje z uherského salámu.

Je lahodná, rychle hotová a chutná naprosto všem. Jenže má jednu poměrně velkou nevýhodu, kterou je cena uherského salámu. Ten byl totiž vždy o dost dražší než jiné salámy, a tak jej lidé začali v pomazánce nahrazovat právě poličanem. Proto poličská pomazánka. I ta je ale skvělá a rozhodně s ní nešlápnete vedle. Ať už si ji jen tak natřete na plátek čerstvého chleba nebo s ní potřete slavnostní chlebíčky.

Poličská pomazánka vznikla jako alternativa pomazánky uherské. Zdroj: Shutterstock

Retro poličská pomazánka

Příprava poličské pomazánky je vskutku jednoduchá a pomazánku můžete servírovat už za několik málo minut. Navíc na ni potřebujete jen několik málo ingrediencí, a tak vás její výroba nevyjde na majlant. Kromě toho si můžete poličskou pomazánku užít přesně tak, jak chutnala kdysi. Následující recept totiž vychází z původní normy z roku 1986.

Podrobný postup najdete ve videu:

Na poličskou pomazánku si připravte 200 gramů salámu poličan. Snažte se přitom vybírat ten opravdu kvalitní. Cenově bude sice dražší, ale výsledek bude o to uspokojivější. Salám zbavte slupky a na struhadle ho nastrouhejte najemno.

Následně si nakrájejte na kostičky 125 gramů změklého másla a dejte ho do čisté mísy. K máslu přidejte také 150 gramů taveného sýru. I tavený sýr zvolte kvalitnější. Dbejte přitom na to, aby neobsahoval škrob, který zbytečně jeho chuť degraduje. Sýr s máslem vyšlehejte do pěny a pak do směsi zašlehejte nastrouhaný salám. A je hotovo. Poličskou pomazánku můžete ihned podávat. Lépe ale uděláte, když ji dáte alespoň na hodinu odpočinout do chladničky.

Poličskou pomazánku můžete použít i na chlebíčky. Zdroj: Shutterstock

Uherská pomazánka

V případě, že se rozhodnete připravit uherskou pomazánku, ze které poličská vychází, postupujte úplně stejně jako v případě předchozího receptu. Pochopitelně jen s tím rozdílem, že poličan nahradíte uherským salámem. Uherská pomazánka se skvěle hodí například na chlebíčky. Nejčastěji se servíruje natřená na vece a ozdobená plátky kyselých okurek a kadeřevou petrželkou.