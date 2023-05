Fantastické řezy z listového těsta: Bleskovka, co vypadá a chutná jak z cukrárny

Přemýšlíte, co o víkendu upéct sladkého, ale nechcete pořád dokola péct bábovky nebo lité buchty? Vyzkoušejte naprosto jednoduchý recept na vynikající řezy z listového těsta. Jsou rychle hotové a chutnají naprosto fantasticky.

Listové těsto je zcela univerzální surovinou. Někdo z něj peče jablečný štrúdl, jiní jej používají při přípravě slaných šneků či sýrem plněných závinů. Jeho využití je zkrátka nesmírně široké. Možná ale jen málokoho by napadlo udělat z něj také čokoládové řezy. Ty jsou přitom báječné a naprosto originální.

Domácí listové těsto

Připravit domácí těsto je poněkud pracná záležitost. Není proto divu, že jej mnozí raději kupují v obchodě, kde je v dnešní době dokonce ke koupení již rozválené a není s ním tedy absolutně žádná práce. Pokud byste se ale přece jen chtěli překonat a listové těsto si připravit sami doma, řiďte se osvědčeným receptem.

Příprava domácího listového těsta je dost pracná a zdlouhavá. Výsledek ale stojí za to. Zdroj: shutterstock.com

Z 500 gramů hladké mouky, špetky soli a 125 gramů ztuhlého másla vypracujte drobenku. Do ní následně nalijte 250 mililitrů opravdu studené vody a šťávu z 1/2 citronu. Těsto propracujte ideálně rukama. Pak ho z mísy vyklopte na pracovní plochu, zlehka jej zaprašte ze všech stran moukou a rukama ho stlačte na silnou placku. Tu zabalte do potravinářské fólie a těsto uložte alespoň na 12 hodin do chladničky.

Skládání listového těsta

Poté jej rozválejte na pomoučené pracovní ploše do obdélníku o velikosti 25x60 centimetrů. Doprostřed obdélníku rozložte 250 gramů ztuhlého na tenké plátky nakrájeného másla, přehněte přes máslo 1/3 těsta a na jeho prázdnou stranu položte dalších 250 gramů na plátky nakrájeného másla. To zakryjte zbývající třetinou těsta, těsto otočte vzhůru nohama a opět jej rozválejte do obdélníku 25x60 centimetrů. Postup se skládáním ještě dvakrát zopakujte, avšak tentokrát už bez přidávání másla. Hotové těsto zabalte do potravinářské fólie a před dalším zpracováním jej uložte na 3 hodiny do chladničky.

Řezy z listového těsta s čokoládou a pudinkem

Podrobný postup najdete ve videu:

Na přípravu řezů budete potřebovat 550 gramů listového těsta. Chcete-li si práci co nejvíce usnadnit, zakupte 2 balení již rozváleného listového těsta. Jedno balení pak jednoduše rozložte na pečicí plech, druhé před umístěním na plech nařežte na 15 stejných dílků. Rozkrájenou část ještě potřete rozšlehaným vajíčkem. Obě těsta dejte péct do trouby vyhřáté na 160 stupňů Celsia a pečte je asi 30 minut.

Po upečení nechte těsto zchladnout a v mezičase si připravte čokoládovou náplň. Ve vodní lázni ohřejte 500 mililitrů smetany ke šlehání, přidejte do ní 80 gramů medu a také 750 gramů hořké čokolády na vaření. Míchejte, dokud se čokoláda nerozpustí a nevznikne krém. Než se čokoláda rozpustí, chvíli potrvá. A tak čas využijte ke krájení těsta. Upečené čtverečky podélně rozřízněte tak, aby z každého vznikly 2 kousky. Krém pak nalijte na plát nenařezaného těsta, rozetřete a naskládejte na něj vedle sebe spodní část nakrájených čtverečků.

Upečené čtverce z listového těsta nechte vychladnout. Poté je rozřízněte napůl. Zdroj: Profimedia

V dalším kroku si uvařte vanilkový pudink z 500 mililitrů mléka, 1 a půl balení vanilkového pudinkového prášku a 50 gramů cukru. Pudink nechte lehce vychladnout a lžící jej natřete na již položené čtverečky těsta. Nakonec vše přiklopte horními dílky upečeného těsta a dejte řezy vychladnout.