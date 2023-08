Nadýchaná trojbarevná buchta na plech. Slavný recept z dob monarchie zná málokdo

Připravte si krásný trojbarevný dezert, který už dnes málokdo zná. Je to sice klasika, ale z kuchařek se pomalu vytratila, a přitom skutečně stojí za hřích. Ke kávičce, pro návštěvu nebo k jakékoli jiné příležitosti se bude hodit a vy se budete jen olizovat.

Trojbarevné řezy, jak je neznáte

Je to takový retro řez, který se prý dělal za císařepána zcela běžně, ale dnes byste jej již těžko hledali. Posuďte sami, který z nich vám připomíná nejvíc. Je trošku podobný žloutkovým řezům nebo řezům s vrstvou tvarohu.



Na přípravu trojbarevného zákusku se podívejte zde. Ve videopříspěvku se dozvíte nejen co budete potřebovat, ale také uvidíte názorně všechny kroky postupu, které vám představí Einfache Rezepte:

Recept z doby monarchie

Tři barvy, tři vrstvy. Na kakaový korpus budete potřebovat 5 vajec, 160 g krystalového cukru, 50 ml vody, 50 ml oleje, 160 g hladké nebo polohrubé mouky, 3 lžíce kypřicího prášku a 50 g kakaa.

Troubu předehřejte na 180 °C a rovný plech vyložte pečicím papírem.

Rozklepnutá vejce dejte do misky společně s cukrem a nechejte šlehačem vymíchat do bílé pěny, za stálého míchání pak přidejte vodu a olej.

V další míse smíchejte mouku, prášek do pečiva a kakao a tuto promísenou suchou směs po částech přidávejte do šlehaného základu. Vznikne kakaové velmi řídké těsto, které upečete v troubě za zhruba 20 minut.

Aby byl řez trojbarevný, budete muset ještě připravit žloutkový krém a také velmi pevný sníh, kterým celý dezert potřete.

Zvolte kvalitní ingredience a zákusek už nebude potřebovat žádné zdobení a příkrasy. Zdroj: shutterstock

Příprava žloutkového krému

Žloutkový krém uděláte z 600 ml mléka, 80 g krystalového cukru, 6 žloutků, 40 g škrobu, 40 g mouky, 250 g másla a 80 g moučkového cukru.

Vaječné žloutky dejte do misky společně se škrobem a moukou, přidejte krystalový cukr i většinu mléka a dobře promíchejte metličkou. Postavte na plotnu hrnec, vlijte do něj zbytek mléka, a až bude velmi horký, přidejte směs z misky. Stáhněte žár na minimum a za stálého míchání počkejte, až krém zhoustne. Pak dejte do misky a přetáhněte potravinářskou folií, takto připravený krém nechejte vychladnout.

Tímto ale příprava žloutkového krému nekončí. Promícháním změklého másla s moučkovým cukrem na vysoké otáčky vznikne hmota, do které je třeba postupně přidat právě vychlazený krém. Výsledný jemný žloutkový krém bez hrudek pak rozetřete na celý korpus.

Dobře vymíchaný žloutkový krém bude tvořit prostřední vrstvu řezu. Zdroj: Shutterstock

Třetí vrstva

Poslední vrstvou je dobře vyšlehaný sníh z bílků. Vaječné bílky z 6 vajec s 200 g krupicového cukru připravte ve vodní lázni čili v misce, která se zahřívá nad hrncem s vroucí vodou. Z bílků s cukrem vymíchejte pevný sníh a rozetřete do hladka jako poslední vrstvu zákusku.

Nechejte hodinu nebo dvě vychladit a nakrájejte na řezy. Dozdobit je můžete hoblinkami čokolády nebo kakaem. Pokud máte možnost, můžete řezy dozdobit i ovocem nebo troškou stékající čokolády, ale není to nutné. Sám o sobě je řez vynikající!