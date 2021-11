Řízek v těstíčku: Proč je lepší než v trojobalu a jak jej správně udělat?

Přemýšlíte, jakým jídlem o víkendu potěšíte rodinu? Zkuste povýšit klasické řízky na další úroveň. Obalte maso do křupavého a nadýchaného těstíčka. Jeho výhodou je, že ho můžete dochutit tak, jak to mají vaši blízcí nejraději. Jak si připravit řízek v těstíčku?

Mouka, vejce, strouhanka – to je klasický trojobal. Říká se, že spolu s kolem a penicilinem patří mezi největší vynálezy lidstva. Není divu. Obal chrání maso před přímým působením vysoké teploty, a tak zůstává křehké a šťavnaté. Smažená strouhanka má navíc lahodnou chuť.

Trojobal vs těstíčko

Obalované maso ve strouhance prý znali už ve starověkém Řecku. K nám se řízek dostal, podle různých legend, díky Maršálu Janu Josefu Václavu Radeckému z Radče, který sloužil rakouskému císaři Františku Josefovi I. Ve směsi mouky, vajec a bylinek obalovali maso, masovou sekanou, ale také ovoce již naši předci ve středověku. Jídlo pak smažili na másle.

Dokonalé těstíčko

Aby těstíčko nevypadalo, že je na mase jen tak přilepené, je důležité, aby bylo nakypřené. Jak toho dosáhnout? Použít můžete dvě ingredience. Kypřící prášek nebo bublinkový nápoj. Jelikož jsme pivní národ, tradiční recept na staročeský řízek v těstíčku obsahuje pivo. Díky němu docílíte i zajímavé chuti. Nemusíte se bát, že by pivo uškodilo dětem. Alkohol se teplotní úpravou vypaří. Dalším trikem, jak docílit nadýchaného těstíčka, je teplotní šok. Na přípravu těsta použijte co nejstudenější přísady. Pokud si ho potřebujete nachystat předem, vložte ho před obalováním do ledničky. Výhodou těstíčka oproti trojobalu je možnost variace. Použijte sezónní bylinky, nakrájenou šunku, sýr, houby nebo různé marinády.

Řízek v těstíčku

Na tradiční staročeský řízek v pivním těstíčku budete potřebovat 600 g kuřecích prs nebo vepřovou kýtu, 1 vejce, 100 ml piva, 1 lžičku majoránky, 1 lžičku sladké papriky, 1 lžičku soli, půl lžičky pepře, 2 lžičky plnotučné hořčice, 2 stroužky česneku, 100 g hladké mouky a olej na smažení. Pokud máte vepřové maso, jemně ho naklepejte a nařízněte okraje, aby se při smažení nekroutilo. Kuřecí prsa můžete nakrájet na menší kousky. Do misky rozklepněte vejce, přidejte pivo, koření, hořčici, rozmačkaný česnek a mouku. Zamíchejte, aby v těstíčku nebyly hrudky. Těsto nesmí být příliš husté ani řídké. Maso obalte nejdřív v hladké mouce a poté v těstíčku, bude lépe držet. Na pánvi rozpalte olej a řízky smažte do zlatova. Podávejte s bramborovou kaší nebo vařenými brambory a zeleninou.

Zdroj:

www.panidomu.cz, www.ceskatelevize.cz