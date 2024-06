Chcete ochutnat oblíbený recept našich babiček? Připravte superlevnou pochoutku, a to vynikající řízek z kosmatice.

Co takhle servírovat doma řízky ze stromu? Využijte květy černého bezu! Kdysi se této pochoutce přezdívalo řízky chudých a v méně majetných rodinách nahrazovaly maso. Bezové květy jsou nejen voňavé, ale také velmi zdravé. Stačí je jen nasbírat, přinést domů a připravit z nich dokonalý oběd či večeři.

Jak připravit smažený bezový květ podle šéfkuchaře Romana Pauluse? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Kuchyně Lidlu:

Kosmatice neboli květ černého bezu

Někomu může připadat bezový keř jako rychle se rozrůstající planý keř, který roste téměř všude. Jedná se však také zároveň o rostlinu, jejíž listy, květy, plody i kořeny obsahují mnoho vzácných a zdraví prospěšných látek. Kdysi lidé dokonce černému bezu přikládali nadpřirozené schopnosti.

close info YouTube.com zoom_in Rozšlehejte metličkou vejce, mléko a sůl, vznikne vám hladké těstíčko.

Proč je kosmatice zdravá

Květ černého bezu obsahuje nejen vysoké množství vitamínu A, B i C, ale i další drahocenné látky. Například kyselinu valerovou, silici, sulfáty, draselnou sůl, vápník a užitečné slizy. Proto je bez velice nápomocný při dýchacích a zažívacích problémech, tlumí bolesti hlavy a zubů a výborný je i na snížení horečky. Zároveň přispívá ke správné funkci jater, žlučníku a močového ústrojí.

Proč kosmatice?

Tento lidový název vznikl jako odvozenina od slova „kosmatý“ neboli chundelatý či chlupatý. Pokud kosmatici připravíte správně, měla by si uchovat po usmažení košatý, nadýchaný a „rozcuchaný“ tvar. Určitě by neměla získat podobu jednolité placky.

close info YouTube.com zoom_in Chytněte kosmatici za stonek, smočte v těstíčku a ihned vložte do rozpáleného oleje.

Recept na řízek z kosmatice

Připravte si nasbírané květy černého bezu, měly by být hustší a bohatší s delší stopkou. Pak v misce rozšlehejte metličkou vejce, mléko a sůl a následně postupně přidávejte a zašlehávejte hladkou mouku. Ve výsledku by mělo být těstíčko naprosto hladké a hustší, aby květ náležitě obalilo. Chytněte kosmatici za stonek, smočte v těstíčku a ihned vložte do rozpáleného oleje. Jakmile má řízek zlatavou barvu, což je většinou do pár sekund, položte jej na papírovou utěrku a lehce z něj odsajte přebytečný tuk.

Můžete servírovat

Hotová kosmatice je vynikající s vařeným bramborem nebo bramborovou kaší. A pokud máte rádi sladké, můžete ji připravit i v této verzi. Stačí přidat do těstíčka jen trochu cukru a skořice a zbylý postup přípravy je naprosto stejný.

