Milujete řízky, jen se vám občas nechce do zdlouhavého obalování v trojobalu? Zkuste to někdy bez této nepříjemné činnosti a mnohem rychleji. Dosáhnete i dokonalé chuti!

Řízky jsou u nás značně oblíbeným pokrmem, ale jejich příprava zabere poměrně dost času. Pokud ho zrovna nemáte, usnadněte si práci. Místo klasického trojobalu použijte raději těstíčko. Jeho příprava je jednoduchá, a tak se jí nemusí obávat ani žádný začátečník v kuchyni. Vzhledem k použitým surovinám dokonce dosáhnete zajímavé a nové chuti, které jen tak nikdo neodolá a s řízky jistě sklidíte u strávníků náležitý úspěch!

Jak připravit řízek v těstíčku se podívejte se v tomto YouTube videu kanálu Recepty bez brepty:

Zdroj: Youtube

Zkuste to jinak

Řízky jsou oblíbené jídlo, které nikdy neomrzí. Proč však někdy nezvolit jinou variantu, která vám navíc nedá moc práce. Českou klasiku tak můžete posunout o level výš. Pokud chcete mít řízky plné lahodné šťávy a jedinečné chuti, použijte k jejich přípravě těstíčko. Vyhnete se tak nepříjemnému obalování a řízky v ní jen před smažením namočíte. Využijete k tomu i dochucovadla, které dají řízkům ten správný říz a docílíte naprosto křehkého masa. A to i v případě, že je budete připravovat z kuřecích prsou, které jsou poměrně suchým masem.

close info shutterstock.com zoom_in Maso lze místo trojobalu ponořit jen do těstíčka.

Recept na těstíčko

Do misky vložte 1 lžíci mleté uzené papriky, 1 lžíce sušené majoránky, 1 lžíci soli a trochu mletého pepře. Přidejte 2 lžíce plnotučné hořčice, 3 rozmačkané stroužky česneku, 100 g hladké mouky a přilijte trochu světlého piva. Veškeré ingredience řádně promíchejte kuchyňskou metličkou. Piva dodejte tolik, aby vám vzniklo těstíčko ve správné hustotě.

Řízky bez obalování

Maso nejprve dokonale očistěte, zbavte případných blanek. Jednotlivé porce překryjte potravinářskou fólií, přes kterou je lehce naklepejte tak, aby byl řízek rovnoměrně vysoký a dobře se ve všech místech propekl. Jednotlivé kousky řízků z obou stran posolte a opepřete.

close info shutterstock zoom_in Řízky pak opatrně vkládejte do předem rozpáleného oleje v pánvi.

Přichází čas na těstíčko a smažení

V tento moment před samotným smažením ponořte každý kousek masa do připraveného kořeněného těstíčka. Řízky pak opatrně vkládejte do předem rozpáleného oleje v pánvi, jehož vrstva by měla být alespoň do poloviny jejich výšky. Každý kus osmažte z každé strany pěkně dozlatova.

Tip

Pokud si chcete vylepšit chuť a také zajistit větší křupavost řízků, můžete do těstíčka přisypat i trochu bílého a černého sezamového semínka.

Zdroje: www.vkuchyni.com, www.recepty.cz, www.panidomu.cz