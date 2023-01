Co se stane, když maso na řízky necháte přes noc v jogurtu nebo smetaně. Zázrak

Řízky jsou oblíbené jídlo, které nikdy neomrzí. Pokud chcete, aby byly plné lahodné šťávy a jedinečné chuti, použijte k jejich přípravě jogurt a další dochucovací přísady. Českou klasiku tak můžete posunout o level výš.

Řízky jsou pokrmem, kterým pohrdne jen málokdo. A připravit je můžete i jinak než jen v běžném trojobalu z mouky, vajíček a strouhanky. Naložte je do jogurtu nebo kysané smetany, díky nim totiž maso zkřehne a bude příjemně šťavnaté.

A to i v případě, že je budete připravovat z kuřecích prsou, které jsou poměrně suchým masem. Dokonalé kuřecí řízky marinované v jogurtu je recept, který jednou vyzkoušíte a zaručeně se k němu budete rádi vracet.

Jak na to, se můžete podívat na videu:

Začněte marinádou

Příprava jogurtové marinády je velice jednoduchá a rychlá a s masem udělá hotový zázrak. V misce si smíchejte bílý jogurt (nebo kysanou smetanu) a syrové vejce. Potom tuto směs můžete dochutit podle své chuti, a to pepřem, paprikou, majoránkou či prolisovaným stroužkem česneku.

Kdo má rád pikantní příchuť, může přidat i rozdrcenou chilli papričku. Veškeré ingredience řádně promíchejte a marináda je na světě. Řízky byste v ní měli marinovat minimálně 2 hodiny, ale klidně i přes noc, a to v chladničce.

Příprava jogurtové marinády je velice jednoduchá a rychlá a s masem udělá hotový zázrak. Zdroj: shutterstock.com

Připravte maso na marinování

Pokud připravujete kuřecí prsa, tak je očistěte od blanek a podélně je překrojte. U kuřecího není nutné maso řezat přes vlákna, proto si přidržte celé kuřecí prso dlaní jedné ruky a nožem naplocho rozkrojte zhruba v polovině.

Jednotlivé porce překryjte potravinářskou fólií, přes kterou je lehce naklepejte tak, aby byl řízek rovnoměrně vysoký a dobře se ve všech místech propekl. Takto připravené řízky z obou stran posolte a opepřete.

Vylepšete obalování řízků

Do hluboké misky si nasypte klasickou strouhanku, kterou si pro vylepšení chuti můžete obohatit sezamovými semínky. Namarinované řízky pak v této směsi klasickým způsobem obalte.

Přichází čas na smažení

Obalené řízky opatrně vkládejte do předem rozpáleného oleje, jehož vrstva by měla být alespoň do poloviny jejich výšky. Každý řízek by měl být z každé strany vypečený pěkně dozlatova.

Velice oblíbenou přílohou jsou brambory ve všech možných úpravách. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Přílohy k řízkům jsou pestré

Toto jídlo lze podávat samostatně a s chlebem a okurkou je častou svačinou na cestách. A když je naservírovaný doma na talíři je mnoho možností, jak a čím jej doplnit.

Velice oblíbené jsou brambory ve všech možných úpravách. Klasikou jsou vařené a doplněné tatarkou, děti milují bramborovou kaši a milovníci těžších jídel si k řízku dávají s chutí smažené hranolky. Stejně tak lze řízky servírovat s mnoha zeleninovými pyré a čerstvými saláty. Ovšem není nad řízek s bramborovým salátem!

