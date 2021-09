Řízky pečené v troubě: Proč jsou lepší než smažené a jak je správně upéct

Řízky jsou stálicí české kuchyně. Maso obalené v trojobalu a dozlatova osmažené potěší zkrátka každého a stalo se jakýmsi svátečním pokrmem, který se na stolech objevuje hlavně při nedělním obědě. Jejích příprava je přitom nesmírně snadná a zabere jen pár minut. Mnozí je smaží klasicky na pánvi, stále populárnější se však stává jejich pečení v troubě. Ještě jste to nezkusili? O hodně jste přišli!

Zdroj: helenaprochazkova.cz, kucharkaprodceru.cz, bajolafit.cz

Usmažit řízek není žádná věda. Stačí jej vložit do dostatečně rozpáleného oleje a pak dozlatova z obou stran opékat. I přes svou jednoduchost tento postup ovšem vyžaduje nezanedbatelné množství času a hlavně pozornosti, aby se řízky na pánvi nespálily. Pokud navíc připravujete řízky pro více lidí, celkový čas strávený u plotny se může prodloužit i o několik desítek minut. Chcete si práci usnadnit? Vyzkoušejte řízky upéct v troubě!

Řízky v troubě

Pečení řízků v troubě přináší hned několik výhod. V první řadě jde o to, že můžete péct větší množství řízků najednou, čímž si ušetříte nejen práci, ale hlavně čas, který můžete využít například na úklid kuchyně. Řízky se navíc v troubě pečou o něco pomaleji než na pánvi, a tak není třeba je neustále kontrolovat, zda již není čas na jejich otočení. Řízky z trouby také jistě ocení ti, kteří si hlídají svou váhu. Při pečení je totiž možné použít jen minimální množství tuku, anebo jej i zcela vynechat. Úžasný výsledek je přitom zaručen.

Řízky z trouby jsou krásně šťavnaté. Zdroj: OnlyZoia/Shutterstock.com

Dopékání řízků v troubě

U řízků je pak možné oba postupy rovněž zkombinovat. To znamená, že se v první řadě maso lehce osmaží na pánvi s olejem a poté se přemístí na plech či pekáček a nechá se zhruba po dobu 30 minut dopéct v troubě vyhřáté na 100 stupňů. Tímto způsobem lze docílit až neuvěřitelně měkkých a křehkých řízků. Pojďme se však vrátit k běžnému pečení řízků v troubě, které se těší stále větší oblibě. A není se čemu divit. Výsledek je chutný, šťavnatý, voňavý a hlavně takřka bez práce. Zkuste si řízky v troubě připravit i vy a uvidíte, že je už nikdy nebudete připravovat jinak!

Řízky pečené v troubě s tukem

Budete potřebovat:

kuřecí či vepřové maso (množství dle počtu strávníků)

hladkou mouku

vejce

strouhanku

sůl

Postup:

Maso si nakrájíme na řízky a z obou stran lehce naklepeme. V případě vepřového masa jej pak můžete po stranách několikrát naříznout, aby se maso při pečení nekroutilo. Kdo chce, naloží si vepřové maso před obalením ještě do oleje, kuřecí zase například do bílého jogurtu či kefíru. Před další úpravou však olej nebo jogurt z masa setřete.

Troubu si předehřejeme na 230 stupňů a rovnou do ní vložíme hlubší plech či pekáč se sádlem, které by, až se rozpustí, mělo tvořit zhruba jeden centimetr vysokou vrstvu.

Poté si řízky osolíme a klasicky obalíme v trojobalu. Ještě předtím, než je vložíme do rozpáleného sádla, zkusíme do pekáčku nasypat špetku strouhanky. Pokud strouhanka ihned bublá, je tuk správně rozpálený. Vložíme do něj tedy všechny řízky, vrátíme plech do trouby, teplotu stáhneme asi na 180 - 200 stupňů a pečeme, dokud nejsou z jedné strany zlatavé. Poté otočíme a dopečeme ještě z druhé strany.

Řízky jsou stálicí české kuchyně. Zdroj: AS Food studio/Shutterstock.com

Řízky v troubě na pečícím papíře

Tyto řízky nemusí být tolik šťavnaté jako ty pečené na tuku, jsou ovšem mnohem zdravější, a proto je jistě ocení ti, kteří si hlídají figuru. Na druhou stranu jsou krásně křupavé a díky kukuřičným lupínkům si je zamilují jistě i děti.

Budete potřebovat:

1 kilogram kuřecích řízků

1 vejce

2 lžíce bramborového škrobu

1 stroužek česneku

200 mililitrů bílého jogurtu

sůl

200 gramů kukuřičných lupínků nebo kukuřičné strouhanky

Postup:

Maso na řízky z obou stran lehce naklepejte a z obou stran osolte. V misce smíchejte vejce, jogurt, prolisovaný česnek a škrob. Pak si vezměte větší uzavíratelnou mísu, na její dno dejte vrstvu připravené marinády a na ni plátky masa tak, aby se nepřekrývaly. Na ně zase marinádu a takto opakujeme, než naložíme všechny řízky. Poslední vrstvu by měla tvořit opět marináda. Zkrátka tak, aby byly všechny kousky masa z obou stran naložené. Vložíme do chladničky a necháme ideálně den odpočívat.

Poté si předehřejeme troubu na 200 stupňů, naložené řízky obalíme v rozdrcených kukuřičných lupínkách či kukuřičné strouhance a přemístíme je na plech vyložený pečícím papírem. Kdo chce, může ještě řízky jen lehce pokapat olivovým olejem. Řízky pečeme asi 20 minut. Po dvaceti minutách jeden řízek vyndáme a zkontrolujeme, zda už je dopečený. Případně pak ještě necháme řízky pár minut dopéct, jinak ihned vyndáváme a servírujeme. Dobrou chuť!