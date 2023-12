Chcete si pochutnat jako císař pán? Vyzkoušejte řízky, na kterých si pochutnával i Franz Josef I. Jsou jiné jen díky jediné tajné ingredienci!

Řízečky jako u Franze Josefa I.

Kdo by to byl řekl, že jednou ze záludných útrap dospělého života bude i vymýšlení toho, co vařit k obědu a večeři. Pravdou ale je, že někdy stačí málo a jen nepatrná obměna či nová ingredience oblíbeného receptu udělá velkou službu. Co třeba řízky? Jak je dělat jinak?

Vídeňský řízek to je pojem! Ač se má obecně za to, že právě Rakušané si na obalovaných řízcích pochutnávali jako první, možná to není tak docela pravda. Recept, tak jak ho známe, sice vlastně nakonec vznikl ve Vídni, ale jen díky tomu, že se nevědělo o jedné z ingrediencí, která se z receptury na císařovy oblíbené řízky časem prostě vytratila. Patrně se tak stalo díky tomu, že u našich jižních sousedů rozhodně nepatří k tradičním surovinám, které by měly hospodyně obvykle doma.

Podívejte, jak připravit pravý vídeňský řízeček takový, na jakém si prý pochutnával i Franz Josef. Videorecept se vším všudy pro vás nachystali na YouTube kanálu Žádný Špeky – levné a chutné vaření.

Zdroj: Youtube

Tajná ingredience v trojobalu

Zdá se, že klasickému receptu skutečně něco chybí. Ono něco je troška parmezánu, který z trojobalu rozhodně neudělá sýrové jídlo, ale jen vypíchne chutě. Traduje se, že se pokrm dostal na stůl císaře díky receptu, který mu zaslal maršál Radecký z Itálie a zde skutečně není parmezán žádnou novinkou ani neobvyklou ingrediencí, kterou by bylo nutné shánět.

S parmezánem to rozhodně nepřehánějte u řízků ani jiného, byť italského pokrmu. Je to sýr neobyčejně výrazný a aromatický, který může snadno přebít chutě, a to není cílem. I k těstovinám se podává vždy jen troška čili větší špetka.

close info Mironov Vladimir zoom_in Do strouhanky se dá přimíchat ledacos. Vyzkoušejte trochu parmezánu!

Usmažte si řízky a nezapomeňte na parmezán

Na původní vídeňské řízky Franze Josefa budete potřebovat: telecí kotlety bez kosti, hrubou mouku, vejce, strouhanku, trochu nastrouhaného parmezánu a přepuštěné máslo. Samozřejmě také sůl a pepř.

Telecí maso naklepejte, osolte a opepřete, případně nařízněte kraje, aby se řízek nezkroutil do kulata. Vajíčka rozšlehejte vidličkou, také je osolte a opepřete. Do strouhanky přidejte vetší špetku parmezánu a dejte na dno širší misky. Stejně tak i hrubou mouku nasypte do misky nebo talířku, ve kterém budete řízky obalovat.

Postup jistě znáte. Řízky napřed obalte v hrubé mouce, pak ve vajíčku, a nakonec i ve strouhance. Na pánev si dejte lžíci nebo dvě přepuštěného másla čili ghí a až se rozpustí, pomalu řízek smažte napřed z jedné a pak i z druhé strany.

K řízku se hodí nejen brambory všeho druhu, ale samozřejmě také bramborová kaše nebo salát. Rozhodně se hodí i k zeleninovým salátům, pokud chcete žaludku trochu odlehčit. Na pokapání by rozhodně neměl chybět ani na čtvrtky nakrájený citron.

